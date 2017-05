Bispo Jadson Santos realiza o Congresso Para o Sucesso na capital paulista

Home > Notícias da Universal

Na última segunda-feira (8 de maio), mais de 4 mil pessoas estiveram presentes no Congresso Para o Sucesso realizado na Catedral da Universal da Avenida João Dias, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista.

A reunião foi ministrada pelo bispo Jadson Santos, autor do livro “50 Tons Para o Sucesso”, que falou sobre a fé enferma.

Durante o encontrou, o bispo citou a passagem bíblica em Lucas 10.38 para mostrar que coisas grandes acontecem na vida daqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus: “E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.”

Segundo o bispo, no versículo acima, Marta pediu para o Senhor Jesus ir até a casa dela, ela O chamou. Naquele momento, Marta, aparentemente, não estava passando por problemas. Mas, assim como todos nós, ela não sabia o que poderia vir pela frente. Foi então que Jesus passou a ter contato e criou um laço com a família dela (Marta, Maria e Lázaro). Eles passaram a ter um relacionamento profundo com Jesus.

Na verdade, quando Marta chamou Jesus, ela estava ansiosa e preocupada, pois estava com a sua fé enferma. Diferentemente de Maria, que tinha escolhido a boa parte, que era ouvir os ensinamentos de Jesus. “Ninguém consegue tirar a confiança daqueles que escolhem a boa parte”, explicou o bispo Jadson.

O poder da fé sadia

O bispo ressaltou que as dificuldades que cada um passa são para o próprio testemunho. “Hoje você pode estar mal, mas quando Deus lhe dá a direção tudo muda. Mas isso só acontece quando você cuida da sua fé.”

Por isso, de acordo com o bispo, se a sua fé não estiver sadia, você faz uma tempestade em um copo d’água quando as dificuldades vêm. “Deus quer cada pessoa entre os grandes. Para isso, é preciso fortalecer a própria fé.”

Durante a reunião, o bispo comentou que existem pessoas que dentro da igreja são afirmação, em razão das palavras de fé que ouvem, mas, quando acaba a reunião e saem, são tomadas pelas dúvidas. O bispo citou balões de coração fazendo uma analogia: alguns contêm um tipo de gás que os faz cair e outros um gás que, quando são soltos, os faz subir.

“O balão que cai representa a pessoa que é empolgada e na igreja se anima com as palestras. Mas, se ela não cuidar da fé dela, fica desanimada e vai embora da igreja. Já o balão que sobe representa a pessoa que ouve as críticas. Ela não cai, ela não desanima, o seu interior não é atingido. Ela sabe que das portas da igreja para fora é guerra.”

Ao final da mensagem, o bispo chamou à frente do altar os que estavam afastados da fé e que, por isso, estavam oprimidos e angustiados; e também aqueles que não saíram da fé, mas estavam preocupados, inquietos e ansiosos, para que recebessem uma oração. Logo após, o bispo ungiu os dois pastores que fazem o Congresso para o Sucesso na João Dias, Vinícius Sartorio e Bruno Carvalho (foto ao lado), e convidou a todos para participarem com eles dos próximos encontros.

Gostou? Participe também, todas as segundas-feiras, do Congresso Para o Sucesso. Clique aqui e localize o endereço mais próximo de sua casa – informe-se sobre o horário.

Com informações de Caroline Brasil (*)