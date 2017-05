Batismo de presas em presídio de São Paulo

Home > Ação Social

Durante uma recente reunião que aconteceu na Universal da Penitenciária Feminina de Sant’Ana, localizada no bairro do Carandiru (zona norte de São Paulo) — inaugurada há menos de 1 mês —, o bispo Eduardo Guilherme, atual coordenador do grupo Universal nos Presídios (UNP) em todo o País, falava às presas sobre a importância do batismo nas águas, já que duas delas haviam tomado a decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus.

Enquanto explicava que somente é possível nascer para uma nova vida se a pessoa sepultar a velha criatura, ou seja, abandonar os erros, firmando assim uma aliança com Deus, outras nove presas tomaram a decisão, naquele momento, de também se batizar nas águas.

“Elas decidiram se entregar, fazer uma aliança com Deus e assumir a fé, no entanto, uma coisa é a pessoa reconhecer publicamente a Deus e se entregar a Ele na igreja, onde todos têm liberdade; a outra é evidenciar essa fé, assumir Jesus diante de todos e dentro de um presídio. Só quem está lá sabe a importância que tem essa atitude corajosa”, relatou o bispo, em entrevista ao Portal Universal.org.

Ele também fez questão de delegar a essas presas, a partir dessa decisão, a responsabilidade de serem as novas colaboradoras da Igreja dentro do presídio, a fim de ajudar na propagação da Palavra de Deus entre as colegas de cela.

A cerimônia coletiva chamou atenção de todos, inclusive da diretoria do presídio que, segundo o bispo Eduardo, ficou maravilhada com a atitude das presas. "Segundo eles, jamais houve um momento igual, ou seja, de tantas presas se batizarem de uma só vez”, destacou o bispo.

Grupo em ação

A Universal, por meio do UNP, tem realizado um importante trabalho evangelístico dentro e fora dos presídios, inclusive inaugurando inúmeros templos nas cadeias espalhadas de Norte a Sul do País.

São décadas de dedicação evangelizando presos e colaborando para uma sociedade mais justa. Caso queira saber mais detalhes a respeito do grupo e ver outras ações pelo Brasil, acesse e curta a página oficial do UNP no Facebook.

Para fazer parte do grupo de voluntários, saiba como em uma Universal mais perto da sua casa.