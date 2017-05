A minha vida de volta reúne 60 mil pessoas em Madagascar

Home > Internacional

No dia 7 de maio último, cerca de 60 mil pessoas estiveram presentes na grande concentração de fé “A minha vida de volta”, no Coliseum Madagascar, em Antananarivo, capital de Madagascar (país que fica em uma ilha, na África). Uma hora e meia antes do início do evento, praticamente todos os lugares já estavam ocupados. Muitos participaram do lado de fora do local.

Logo no início, durante a abertura, houve a apresentação do grupo de teatro da Força Jovem Universal (FJU) local. Em seguida, a banda “Lês Adelines” se apresentou também.

A reunião, que teve como objetivo principal fazer com que as pessoas saíssem da dominação religiosa e começassem a levar a fé viva em Jesus, foi ministrada pelo pastor Miguel Mafumisse, responsável pela Universal no país, que transmitiu uma mensagem de fé baseada na passagem bíblica de Mateus 18.18-20:

“Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por Meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome, aí estou Eu no meio deles.”

Com base no versículo acima, o pastor mostrou aos presentes que cada um tinha o poder de desligar de suas vidas o que não queriam. “As pessoas firmes na fé desligam o sofrimento e ligam bênçãos.”

Na última parte da reunião, o pastor Miguel se apoiou no livro bíblico de Romanos, em 14.1, para falar sobre os enfermos na fé: “Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas.”

O pastor destacou que milhares de pessoas se arrependem dos seus pecados, por isso, a partir daquela concentração, muitos começariam uma nova vida e seriam curados da enfermidade espiritual.

Na ocasião, todas as pessoas presentes foram convidadas também a dar as suas vidas em favor de salvar almas em Madagascar, e também no mundo inteiro. Ao final, houve a distribuição do óleo abençoado.

Transformação de vidas

Centenas de pessoas foram curadas durante o evento. Muitas delas viajaram muitos quilômetros após ouvirem nas rádios e assistirem na televisão sobre a grande concentração e foram buscar a transformação em suas vidas.

Foi o que aconteceu com Rakoto Ramarson, que saiu de Morondava, na costa oeste do país (a 700 quilômetros da capital) para participar da concentração. Há mais de 1 ano ele estava com a fala paralisada. Além disso, tinha os movimentos interrompidos e não andava. Após a oração, ele foi liberto e teve a fala e os movimentos recuperados completamente.

Além dele, outras pessoas puderam testemunhar as suas vitórias. Ralaivao Bacule (foto acima), de 67 anos , contou que durante 4 anos sofreu com catarata. Ela não conseguia ler nem sequer enxergar direito, mas todo o sacrifício de percorrer mil quilômetros para chegar ao evento valeu a pena. Ralaivao saiu da concentração de fé com a visão completamente restabelecida.

Quer conhecer mais sobre o trabalho que a Universal realiza em outros países? Clique aqui. Seja também um voluntário, localize aqui uma igreja mais próxima de sua casa e informe-se com o responsável. Participe.