Trump garante liberdade religiosa nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou, no dia 4 de maio último, um decreto que garante a liberdade religiosa e de expressão no país.

O documento foi assinado na companhia de diversos representantes do cristianismo, do judaísmo e do islamismo (foto ao lado), em evento transmitido em tempo real por meio da página oficial da Casa Branca no Facebook.

Uma das principais mudanças que a medida garante está na reversão de restrições que antes eram impostas aos representantes religiosos e fiéis. Por exemplo, não era permitido que pregadores se posicionassem politicamente.

Nos EUA, o número de processos jurídicos abertos contra cristãos estavam aumentando. Uma “mordaça” foi criada nos cristãos, por meio de leis, porque, cada vez que alguém expressava a sua posição com base em sua fé, essa pessoa se tornava passível de uma punição pela legislação.

Durante a cerimônia, Trump disse que as pessoas que seguem uma fé não devem ser silenciadas ou intimidadas.

“Estamos devolvendo a voz para as igrejas. Ninguém deveria estar censurando sermões ou atacando pastores”, acrescentou.

Ele ainda destacou que a liberdade religiosa é ameaçada quando há a presença de extremismos, como o terrorismo, recordando a opressão sofrida, recentemente, por cristãos no Egito que fugiram do Estado Islâmico.

4 de maio: dia de oração

No site oficial da Casa Branca, o presidente ainda divulgou uma proclamação para o “Dia Nacional de Oração”.

“Neste ‘Dia Nacional de Oração’, o direito de orar livremente e viver de acordo com a própria fé está ameaçado em todo o mundo por governos coercitivos e organizações terroristas. Portanto, oramos especialmente pelas muitas pessoas ao redor do mundo que são perseguidas por suas crenças e privadas de sua liberdade fundamental para viver de acordo com a sua consciência.”

Ao final do texto, Trump fez um convite para que as pessoas orassem em agradecimento “pelas liberdades e bênçãos que recebemos”.

