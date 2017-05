Home > Notícias da Universal

O estádio Estadual Lourival Baptista, mais conhecido como Batistão, situado em Aracaju (capital de Sergipe) recebeu, na última sexta-feira (5), mais de 25 mil pessoas para participarem da “Grande Cruzada de Fé”, realizada pelo bispo Clodomir Santos, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no País e que esteve pela primeira vez no estado.

O estádio, com mais de 4 décadas de existência e que, há pouco mais de 1 ano, foi reinaugurado, foi o lugar escolhido para, como o próprio bispo denominou, “ o maior desmanche espiritual a céu aberto em Sergipe”.

A cirurgiã-dentista Helen Nobre, de 25 anos, esteve presente e lembra que a expectativa era grande, e que sabia que depois daquela reunião haveria um antes e um depois. “Me preparei antes, não queria chegar lá de qualquer jeito e não queria que fosse mais um evento. E o evento superou todas as minhas expectativas”, conta.

E os efeitos do que foi vivido tão intensamente está sendo visto ao longo dos dias. “Na segunda-feira, enquanto eu dirigia, percebi dentro de mim algo diferente. Sabe quando a gente se sente íntima de Deus? É exatamente assim. Todas as segundas-feiras são bem difíceis no trabalho, e essa foi diferente.”

Para a cirurgiã, o momento mais marcante foi a busca pela presença de Deus. “Como o espaço era aberto, na hora da busca teve um momento em que o bispo pediu para orarmos olhando para o céu. Sem dúvidas, esse momento marcou.”

Batismo nas águas

Em todas as caravanas, o bispo Clodomir tem realizado batismos nas águas, e nessa não foi diferente. Assista a esse momento especial no vídeo abaixo:

