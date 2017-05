Home > Comportamento

A amizade é, ou deveria ser, algo para ser construído através dos anos, afinal, não é de uma hora para outra que você passa a confiar em alguém e dividir os seus segredos.

Mas parece que alguns orientais não pensam assim. Tsutomu Ikeda (foto ao lado), de 46 anos, é um empresário japonês que oferece o serviço de amigo de aluguel. Sim, isso mesmo, ele é pago para, por algumas horas, ser amigo de outra pessoa, fazendo o programa que ela quiser: passear, ir ao karaokê, conversar, beber, viajar.

Há 2 anos ele oferece o seu trabalho em um site, mas afirma que não o faz pelo dinheiro. "Atualmente eu estou procurando por amigos ao me alugar. Eu já fiquei amigo próximo e parceiro de negócio de clientes anteriores", disse ele à BBC. Ikeda também conta que até já juntou alguns clientes para montar um negócio.

Para nós, ocidentais, tal prática pode soar estranho, mas há muito tempo os japoneses sucumbiram aos serviços de aluguel de amigos para se aproximar de outras pessoas. Nesse caso, até o próprio alugado tem esse interesse.

Ikeda acredita que isso é resultado de uma mudança na forma como as pessoas estão se relacionando. "As formas de comunicação entre as pessoas estão mudando. Elas tinham o costume de pedir ajuda a quem as conhecia bem. Mas agora elas já não podem compartilhar algumas coisas com essas pessoas, então vêm até nós", afirma.

Carência

Deus criou o ser humano para viver em comunidade. É do agrado dEle que tenhamos família, bons amigos, cônjuge, enfim, pessoas com quem dividir a vida (veja na Bíblia em Eclesiastes 4.9,10). Mas, muitas vezes, pela rotina corrida e foco exclusivo em crescimento profissional, esse contato se perde, deixando a população cada vez mais carente e em busca de aceitação. Além disso, a amizade é uma troca. Você recebe, mas também tem que dar, o que nem todos estão dispostos a fazer.

Onde buscar aceitação?

É preciso entender que, embora todos devamos viver em comunidade, há uma atenção que supera a de qualquer pessoa: a de Deus. Com Ele podemos nos abrir, falar exatamente o que pensamos, sentimos e queremos. Afinal, Ele já sabe de tudo e só espera a nossa atitude de buscá-Lo para poder fazer parte de nossas vidas.

“Se para ter amigos neste mundo é necessário investimento, como a capacidade de se doar, de ter tempo para as pessoas, de expor os seus sentimentos, de ser leal, sincero e verdadeiro, o mesmo acontece com Deus”, explica o bispo Júlio Freitas. “É a nossa obediência e fidelidade que atrai a Sua Presença e nos torna amigos Seus.”

Não perca tempo e tome a atitude de se aproximar dEle. Faça uma oração sincera, compareça às reuniões de quarta-feira na Universal e veja como é possível ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Encontre aqui o endereço da Universal mais próxima da sua casa.