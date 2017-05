Agente do FBI se apaixona por terrorista que estava encarregada de investigar

Home > Comportamento

Uma mulher apaixonada foge para a Síria para se casar com um terrorista do Estado Islâmico (EI) investigado pela Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI. A história poderia ser mais um caso de uma jovem ocidental seduzida e recrutada pelo terrorismo islâmico, se não fosse o agravante de que a mulher era uma agente do FBI com acesso a informações secretas da instituição.

Nascida na Checoslováquia e criada na Alemanha, Daniela Greene, de 38 anos, possuía uma credencial de segurança de alto nível do FBI e deveria ajudar a investigar o terrorista Denis Cuspert, um ex-rapper alemão que se juntou ao EI e usa a sua influência para recrutar online terroristas na Europa.

Em 2014, ela mentiu para a instituição que viajaria até a Alemanha para visitar a família, mas, na verdade, foi para a Síria, casou-se com Cuspert e o alertou de que ele estava sob investigação. Contudo, poucas semanas após o casamento, Daniela percebeu que havia cometido um erro. Segundo o advogado dela, até hoje ela se sente "genuinamente arrependida" de suas ações.

De volta aos Estados Unidos, ainda em 2014, a agente foi presa imediatamente, mas acabou recebendo uma sentença reduzida de 2 anos após aceitar colaborar com as investigações. Daniela foi solta em agosto de 2016 e, por segurança, o caso só veio a conhecimento público recentemente.

Não seja um escravo de seus sentimentos

Muitos dos problemas que as pessoas criam em suas vidas é culpa de um comportamento inconstante, ao qual estão submetidos aqueles que agem movidos pelas emoções.

Em texto publicado em seu blog, o escritor e apresentador Renato Cardoso destaca que o que muitas pessoas não percebem é que a ação precede a emoção. Em outras palavras, o que você faz determina como se sente. “Crie os sentimentos que você deseja pelas atitudes que você toma. Não seja um escravo de seus sentimentos. Seja senhor deles”, afirma.

No caso de Daniela, ela se deixou levar totalmente pelo sentimento, a ponto de cruzar o mundo atrás de um relacionamento com alguém que acreditava conhecer bem e arriscar a carreira, e até a própria vida, se arrependendo poucas semanas depois. Ela chegou a escrever mensagens eletrônicas a um remetente não divulgado afirmando isso: “Eu era fraca e não sabia como lidar com tudo. Eu realmente fiz uma bagunça desta vez", disse.

Por isso devemos despertar a nossa razão para tomar decisões, em tudo na vida, e também quando se trata de um relacionamento amoroso.

Segundo a escritora e apresentadora Cristiane Cardoso, em texto publicado no blog dela, o amor não é um sentimento. “Você não precisa sentir uma emoção para amar uma pessoa, basta você decidir amá-la. A partir dessa decisão, você começa a fazer por onde amar. Você repara nas suas qualidades e releva os seus defeitos.”

