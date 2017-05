Universal de Cabo Verde promove tarde de ações sociais na capital do país

Home > Internacional

Há mais de 21 anos, a Universal realiza um trabalho especial em Cabo Verde, país da África Ocidental. Desde então, milhares de pessoas já tiveram as suas vidas totalmente transformadas.

Mas ainda há muito a ser feito pelos que sofrem. Por isso, recentemente, voluntários da Universal do bairro de Palmarejo, na capital, Praia, promoveram uma tarde especial de ações sociais na região.

Centenas de pessoas participaram das ações e receberam atendimento psicológico e medição de pressão arterial e de glicemia. Já na área da beleza, houve cortes de cabelo e serviços de manicure e pedicure. Além disso, mais de 250 cestas básicas foram distribuídas. Tudo gratuitamente.

Ajuda que vem de Deus

O bispo Rodrigo Silva, atual responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no país, esteve presente no local e destacou que aqueles que aceitaram o convite para participar das ações receberam muito mais que uma ajuda física, eles receberam a ajuda que vem de Deus, para continuarem a seguir os seus caminhos.

“Ali, eles receberam muito mais que uma ajuda, as janelas dos céus foram abertas, porque as pessoas resolveram fazer uma prova com Deus”, disse o bispo.

A Universal mantém diversos projetos sociais em Cabo Verde e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

