Repreender ou incentivar os jovens?

Home > Comportamento

Imagine que você está na porta de sua casa, observando os seus filhos jogarem futebol, e, de repente, o Neymar aparece para “bater uma bolinha” com eles. Certamente você ficaria surpreso e alegre, assim como os seus filhos e as outras crianças da rua. Pois esse foi o sentimento despertado em alguns moradores da cidade de Gainesville, na Flórida (Estados Unidos).

Só que, enquanto no Brasil o esporte mais popular é o futebol, nos Estados Unidos esse espaço é ocupado pelo basquete. Lá, todas as escolas têm quadras de basquete, todos os jogos são transmitidos na tevê aberta, torcidas lotam ginásios e as crianças praticam o esporte nas ruas. Em bairros mais carentes, adolescentes sonham em mudar de vida entrando para um grande time de basquete e fazendo história.

O ex-jogador Shaquille O'Neal (foto acima) saiu de um desses bairros pobres, onde chegou a passar fome, para se tornar um dos maiores esportistas da história. Shaq, como é conhecido, conquistou quatro campeonatos nacionais, um mundial de seleções e uma Olimpíada, fora diversos prêmios individuais. E, para incentivar outros jovens a seguirem os seus passos, ele foi “bater uma bolinha” com os moradores de Gainesville.

Reforço para a polícia

O que aconteceu lá foi algo inédito. A polícia foi chamada para conter os jovens que estavam fazendo muito barulho ao jogarem basquete na rua. Em vez de recriminar os adolescentes, contudo, o policial que atendeu ao chamado, Bobby White (foto ao lado), resolveu participar do jogo. Ao final da partida, pediu para que eles “diminuíssem o volume” e prometeu:

— Amanhã eu volto com reforços.

No dia seguinte, quando reunia outros policiais para irem jogar com os jovens, Shaquille O'Neal chegou à delegacia, disposto a ajudar, motivado pelo vídeo sobre a atitude do policial, que já estava famoso na internet.

Após jogar com os meninos de Gainesville e posar para fotos, Shaquille orientou: “Eu estou muito orgulhoso de vocês. Fiquem longe de problemas, escutem os seus pais, respeitem os idosos e vocês poderão ser quem quiserem ser. Eu sou de um bairro igualzinho ao de vocês. Eu cresci igualzinho a vocês, e só vocês podem mudar isso aqui.”

Como a ação do policial ajudou

Ao atender a um chamado por excesso de barulho, Bobby White poderia simplesmente ter repreendido os jovens e feito com que parassem com o jogo. Entretanto, ele utilizou outra abordagem, incentivando-os no esporte e pedindo respeito aos vizinhos. Isso tudo aconteceu em janeiro de 2016. Hoje, mais de 1 ano depois, os moradores da região afirmam que os jovens têm se comportado muito melhor enquanto jogam.

A interação entre jovens, policiais e comunidade melhorou a ponto de ser construída uma quadra naquele local, onde todos podem praticar o esporte juntos. Além disso, com doações, Bobby White conseguiu enviar bolas de basquete para muitas delegacias do país inteiro. Nunca mais houve uma ocorrência daquele tipo na região.

Em seu blog pessoal, o palestrante Renato Cardoso explica que “muito melhor é que a criança aprenda através da conversa”. E foi isso o que aconteceu em Gainesville. Os envolvidos passaram a respeitar mais após serem orientados, não apenas repreendidos.

Para Renato, a violência verbal ou física tem mais chance de traumatizar a criança, prejudicar a criança, do que ajudar. "E eu sei que muitos pais foram criados assim pelos seus pais. Mas violência verbal ou física não é algo que pode ser encorajado, porque nós sabemos que existem os excessos.”

Na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que acontece todos os domingos, no Templo de Salomão, Renato orienta os pais a serem sempre equilibrados, para que os filhos possam aprender a ter esse comportamento. “As pessoas, infelizmente, não têm o controle, o domínio necessário na hora da raiva”, destaca o palestrante, ressaltando que, dessa maneira, podem prejudicar mais do que ajudar os filhos.

O que Bobby White e Shaquille O’Neal fizeram foi trocar a bronca pelo incentivo ao respeito às regras e às pessoas, coisa que os pais também devem fazer.

Para entender melhor sobre isso, clique aqui e ouça o ensinamento completo de Renato e Cristiane Cardoso.