Miley Cyrus está curada. Ou, pelo menos, é isso o que ela afirmou à revista estadunidense Billboard do mês de maio. Após chocar o mundo com as suas danças provocantes, aparições seminua, problemas com a Justiça e imagens ingerindo drogas como álcool e maconha, a cantora, de 24 anos, afirma que está amadurecendo e que a sua vida, de agora para a frente, será diferente.

“Isso é louco, mas eu não fumo maconha há 3 semanas”, afirma Miley. “É o maior tempo que já fiquei sem fumar. Eu não tenho usado drogas, nem bebido álcool, estou completamente limpa agora.”

A decisão de parar de se drogar veio da própria cantora, que relatou: “Eu gosto de me cercar de pessoas que me fazem querer ser melhor, mais evoluída, aberta. E eu notei que essas pessoas não são as que estão drogadas. Eu quero ser superlimpa e superforte, porque eu sei exatamente onde eu quero estar.”

Nos últimos dias, desde que a entrevista foi publicada, os fãs da cantora se animaram com a reabilitação e enviaram diversas mensagens de apoio. Todos esperam que ela realmente siga esse caminho mais centrado que está anunciando.

Mas será que ela está utilizando as ferramentas necessárias para se livrar definitivamente de um vício que a consome há, pelo menos, 8 anos, quando surgiram as primeiras imagens de Miley usando maconha?

Por que sozinho não é possível?

Miley agora diz estar dando mais atenção à sua família e ao namorado, que a querem ver melhor. No entanto, afirma ter se decidido sozinha a largar as drogas e garante que esse processo ela precisa percorrer por si mesma, sem sofrer influência de outras pessoas.

A iniciativa é ótima. Entretanto, a própria dependência química é uma influência externa que a subjuga há anos.

“O vício é um espírito, e esse espírito desgraçado é o que leva a juventude à morte prematura. É o que leva a nação à destruição”, explicou o bispo Edir Macedo durante “Palavra Amiga” transmitida pela Rede Aleluia de rádio. “E por que é um espírito, só o poder do Espírito de Deus é capaz de arrancá-lo, de neutralizá-lo.”

Conforme declara o bispo, a única ferramenta eficaz no combate ao vício é a fé em Deus. Isso porque, por mais que a pessoa tenha vontade de abandonar os velhos hábitos, o homem ainda é fraco, enquanto Deus tem total poder para subjugar qualquer espírito nocivo.

O bispo Rogério Formigoni, responsável pelo Tratamento Para a Cura dos Vícios na Universal, declara que muitas pessoas já buscaram ajuda de outros homens, mas não foram capazes de se libertar:

“Na sua maioria, as pessoas já buscaram em clínicas; pessoas que já buscaram em terapia, em grupos de autoajuda; pessoas que sempre ouviram aquela tese, aquela expressão: vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. E porque sempre ouviram isso, na sua maioria, acabaram se entregando, se rendendo à dependência química.”

Essa rendição, porém, não deve acontecer ao espírito do vício. Antes, o dependente deve se render a Deus e aceitar a Sua ajuda para se libertar.

“O poder da fé, o poder da Palavra da fé, o Espírito da fé, o Espírito da certeza, o Espírito que faz a gente crer em Deus. Esse Espírito arrasa qualquer espírito de vício. Não há espírito de vício que consiga vencer o Espírito da fé”, conclui o bispo.

Você precisa de ajuda para resolver esse problema em sua vida? Assista ao vídeo abaixo e veja a opinião completa do bispo Edir Macedo e do bispo Rogério Formigoni sobre o assunto:

