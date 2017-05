Casal perde a guarda dos filhos por causa de abusos

Home > Em Foco

Em Maryland, nos Estados Unidos, o casal Mike e Heather Martin (foto ao lado) perdeu a guarda de dois dos filhos (ele é pai de cinco e ela, madrasta das crianças) por causa de abusos que praticavam contra eles.

Tudo era divulgado em vídeos no YouTube, com a intenção de ser um “entretenimento” para o público, de acordo com o casal.

Entretanto, embora o pai e a madrasta neguem, os vídeos tinham conteúdos maldosos, de agressões físicas e de abusos psicológicos contra as crianças.

Em um deles, por exemplo, o videogame do filho de 9 anos é destruído com um martelo só pelo prazer de registrar o sofrimento do menino. Em outro, o casal joga tinta no chão e culpa o mesmo garoto pela bagunça, falando que foi ele quem fez aquilo. Os pais ainda registram imagens do garoto chorando por causa das “brincadeiras”. Outro absurdo foi registrado quando Mike incentivou um dos filhos a agredir a irmã no rosto. Tapas, empurrões e outras agressões físicas são comuns na rotina das crianças durante as gravações.

A mãe biológica das crianças, Rose Hall, disse que as ações do casal eram abusivas e conseguiu, por meio da Justiça, a guarda do caçula, de 9 anos, e da menina, de 12 anos.

No YouTube, os vídeos foram apagados e um pedido de desculpas foi publicado no canal.

Os pais devem ser um exemplo

Infelizmente, há crianças que não recebem os devidos cuidados dos pais ou são maltratadas por eles. Casos como o relatado acima revelam o motivo de a sociedade estar vivendo uma grande decadência nos valores familiares.

“Todos devem ter a Família Divina como modelo. Pais devem buscar ser modelos para os seus filhos em tudo. Ensinando com exemplo, podem melhor preparar os seus filhos para a vida. Filhos devem seguir o que de bom fazem os pais, respeitá-los e honrá-los. Maridos devem ser bons cuidadores; esposas, boas auxiliadoras. Esse tipo de família está se tornando cada vez mais raro no mundo por causa do egoísmo e da falta de Deus. Mas você pode, praticando os pensamentos de Jesus, formar a sua família à imagem da Família Divina — ainda que a sua família de origem não tenha sido um exemplo para você”, orienta o bispo Renato Cardoso em seu blog pessoal.

Se você deseja buscar as orientações de Deus para a sua família, participe dos encontros diários que acontecem em toda a Universal. Veja o endereço aqui.

Você também pode conversar agora mesmo com bispos e pastores da Universal, por meio do Pastor Online. Você receberá uma orientação espiritual.