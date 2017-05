Café da tarde especial para mães reclusas em presídio do Ceará

Home > Ação Social

O Presídio Auri Moura Costa, que fica em Aquiraz, é a única penitenciária feminina do estado do Ceará e conta atualmente com uma média de 700 mulheres, além de uma creche em que as presas ficam dos 6 meses de gestação até o bebê nascer e desmamar – nesse espaço, em especial, existem hoje 20 mulheres, entre gestantes e mães com os seus bebês.

Pensando nelas e em como proporcionar um pouco de conforto nesse momento tão delicado e especial para uma mulher, o grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado, coordenado pelo bispo Luiz Aparecido Coelho, juntamento com as voluntárias e a responsável pelo UNP Feminino no Ceará, Jaqueline Coelho, realizaram um café da tarde especial em comemoração ao mês das mães.

As presas também foram presenteadas com enxovais para os bebês, contendo roupinhas, fraldas, lenços umedecidos, talcos, óleos perfumados, mamadeiras e outros acessórios. As mamães receberam ainda das voluntárias um kit de higiene pessoal com absorventes, creme dental, escova de dentes, esmalte e lixa de unhas, entre outras coisas. E a diretora-geral do presídio, Maria de Lourdes, recebeu das mãos de Jaqueline outras doações para as futuras mamães.

As homenagens se estenderam também a todos os agentes penitenciários e policiais militares presentes no dia.

Houve doação de exemplares do livro “Namoro Blindado”, do casal Renato e Cristiane Cardoso. Ao final do encontro, algumas presas se batizaram nas águas.

Quer saber mais sobre as ações que o grupo realiza em todo o País? Acesse e curta a página oficial do UNP no Facebook. Caso queira ser um voluntário, procure a Universal mais próxima da sua casa e se informe.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado do Ceará

Veja mais fotos da ação na galeria abaixo: