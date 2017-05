UNP de Sergipe presta homenagem a servidoras de presídio feminino

Home > Ação Social



“As agentes e guardas prisionais que atuam no Presídio Feminino e que, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, estavam de plantão, tiveram uma grata surpresa. A Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), em parceria com a Universal do estado, promoveu um dia de beleza: as servidoras tiveram os cabelos cortados, pintados e escovados por profissionais, além de limpeza de pele.”

Esse é o trecho inicial de uma matéria publicada no site oficial da Sejuc (clique aqui para ler na íntegra), que mostra a parceria firmada entre a Sejuc e o grupo Universal nos Presídios (UNP) para a realização de uma importante ação no presídio.

Além de serviços estéticos, também foi realizado um café especial para elas e distribuídos exemplares do livro “Namoro Blindado”, de autoria de Renato e Cristiane Cardoso.



De acordo com o bispo Eduardo Guilherme, coordenador do grupo UNP em todo o País, essa colaboração tem acontecido em diversas partes do País e a iniciativa se deu em função de ver o empenho dessas pessoas que, muitas vezes, enfrentam a pressão psicológica pelo fato de lidar com a dura realidade do cárcere e, óbvio, também carecem de um alento, uma palavra de fé e ânimo.

“Por isso, proporcionar momentos especiais como esse, que as façam sentir-se valorizadas, é o que pretendemos realizando eventos assim”, explicou o bispo.

Quer saber mais a respeito do UNP e suas ações pelo País? Acesse e curta o perfil oficial do grupo no Facebook. Para outras informações e como participar do grupo, procure a Universal mais perto da sua casa.

(*) Com informações do site www.sejuc.se.gov.br e do grupo Universal nos Presídios (UNP)