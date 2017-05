Menino aprende linguagem de sinais para se comunicar com amigo surdo

Home > Reflexão

Qualquer relacionamento pede que ambas as partes se adaptem ao outro para tudo correr bem. Afinal, somos diferentes uns dos outros e é preciso fazer concessões e mudanças para ter aquela agradável companhia ao seu lado.

Na amizade também é assim, e um caso de dois amigos australianos ilustra a situação. Rossi Kelly (à esquerda na foto ao lado), de 11 anos, percebia que o colega Isam Gurumg (à direita) era calado e tinha dificuldade para se enturmar. É que Isam é surdo e havia sido transferido havia pouco tempo, o que explicava a dificuldade para fazer amigos.

Rossi, então, começou a falar com ele por meio de bilhetes, mas isso ainda era muito trabalhoso. Logo ele decidiu que teria de aprender a linguagem de sinais para poder se comunicar melhor com o amigo. Dessa forma, eles se tornaram mais próximos, brincam, passeiam e Isam se sentiu mais integrado no colégio.

Verdadeira amizade

É assim que as verdadeiras amizades funcionam. Elas acrescentam, fazem bem, mostram generosidade e apoio. Rossi não olhou para as dificuldades, decidiu entrar de vez no universo do amigo e se colocou no lugar dele para juntos poderem construir uma amizade.

“Em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão”, diz a Bíb lia em Provérbio 17.17.

Que tal, a partir de agora, seguir o mesmo exemplo dessa dupla e passar a investir mais em boas amizades? Ou se você já as tem, ser mais generoso e corresponder às necessidades dos amigos? Você será capaz de fazer a diferença na vida deles. E nunca se esqueça de falar a eles do maior amigo de todos: Deus.

