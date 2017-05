Coroado com a vitória

Home > Em Foco

Neste domingo (7), o Corinthians foi campeão Paulista de futebol pela 28ª vez, reeditando uma final de 40 anos atrás contra a Ponte Preta (clube do interior de São Paulo), quando aquele que viria a ser um dos maiores destaques do campeonato de 2017 ainda nem havia nascido.

João Alves de Assis Silva, o atacante Jô, nasceu em 20 de março de 1987, em São Paulo. Revelado pelo Corinthians aos 16 anos de idade, ele é até hoje o jogador mais novo a vestir a camisa do clube como profissional. Com uma passagem pelo futebol europeu no currículo, Jô voltou aos campos brasileiros em 2011.

O atacante fez parte das equipes do Internacional – clube do Rio Grande do Sul – e do Atlético Mineiro – clube de Minas Gerais. Foi nesse ínterim que Jô começou a ter problemas de comportamento e mostrar traços de indisciplina que prejudicavam o seu rendimento profissional e a sua vida pessoal.

Ele quase afundou a sua carreira por conta do vício em álcool e noitadas. Em 2012, foi dispensado do Internacional depois de não se apresentar para um jogo da Copa Libertadores, pois estava de ressaca. Em 2014, foi afastado do Atlético Mineiro por vários episódios de indisciplina extracampo.

A volta por cima na vida de Jô

Recentemente, Jô recebeu uma nova oportunidade. No final do ano passado, foi contratado pelo Corinthians, clube que o lançou no futebol e para o qual retornou depois de 12 anos. Quando foi anunciada a sua volta para o time, foi recebido com desconfiança e descrédito.

Contudo, Jô mostrou a que veio e tornou-se peça-chave do Timão no Campeonato Paulista, sendo o artilheiro e um dos principais jogadores da equipe. Dessa forma, também se tornou destaque na imprensa nacional. A revista semanal Isto É publicou uma matéria destacando a recuperação do jogador:

“A volta por cima veio com a religião, dois anos atrás. O artilheiro virou evangélico e frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus. Por causa dos jogos e treinos, ele não vai a todos os cultos. De vez em quando, aparece na igreja, que fica na avenida Azevedo Soares, na zona leste de São Paulo. Tem um convite para conhecer o Templo de Salomão, referência da Universal na capital paulista, para dar seu depoimento. Compensa a baixa frequência com disciplina. O samba ficou para trás. A família jura que os palavrões também” , ressaltou a publicação.

Em diversas entrevistas que vem concedendo à imprensa, Jô faz questão de lembrar que esse é um dos melhores momentos da sua carreira, porque vive uma outra vida, é visto como uma referência pessoal e profissional e agradece muito a Deus por isso.

Após receber o título de campeão estadual pelo Corinthians, ele disse à imprensa: “Eu estou muito feliz porque, na minha volta, e no primeiro campeonato disputado, já ser campeão é algo que eu não podia imaginar. Mas eu tenho também muito que agradecer a Deus por essa oportunidade, por Ele ter me dado sabedoria, por eu ter passado por cima de críticas, e hoje estar sendo coroado com essa vitória.”

Se você , assim como aconteceu com Jô, precisa de cura e libertação, de uma verdadeira transformação de vida, participe hoje mesmo de uma reunião na Universal. Clique aqui e encontre o endereço mais próximo de sua casa. Ou converse agora mesmo com um Pastor Online e receba um direcionamento espiritual.