Carros passam por cima de criança e nada acontece com ela

O vídeo abaixo viralizou nas redes sociais no início de maio. Ele traz imagens de câmeras de segurança da província de Sichuan, na China, que mostram dois carros passando por cima de uma menininha de apenas 2 anos de idade.

A polícia informou à imprensa local que a avó da criança tomava conta dela e, em um momento de distração, permitiu que a menina corresse pela rua. De acordo com as autoridades, os carros passaram por cima da criança porque os motoristas não conseguiram vê-la.

“O vídeo das câmeras de segurança locais e nossas primeiras investigações mostraram que quando a criança atravessava a rua correndo ela estava em um ponto cego do primeiro carro e o motorista não a viu”, explicou um policial. “O carro seguinte estava se movendo tão próximo ao primeiro carro que o motorista também não pôde ver a criança. Então os dois passaram por cima dela.”

Felizmente a criança permaneceu em uma posição em que os dois automóveis, com os seus pisos altos, passaram por cima dela sem feri-la. Veja abaixo:

O livramento



Certamente essa criança não morreu no acidente porque Deus a protegeu. A Bíblia afirma que “muitas são as aflições do justo, mas o SENHOR o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra” (Salmos 34.19-20). E uma vez mais o Livro Sagrado se provou verdadeiro.

A passagem acima lembra o homem de que não está livre de acidentes, contratempos e dores. Entretanto, Deus jamais o abandona e é capaz de fazê-lo vencer qualquer obstáculo.

“Neste mundo, ninguém é livre das aflições. Justos ou injustos, todos estão sujeitos aos reveses da vida. Afinal de contas, vivemos num vaso de barro e num planeta tomado pelo mal”, afirma o bispo Edir Macedo. “Contudo, está escrito, prometido, determinado e profetizado que Deus não só conhece todas as nossas aflições, mas também promete livrar-nos de TODAS ELAS.”

Livrar o justo de suas aflições, entretanto, não significa livrá-lo da morte física. Ao contrário, todos os homens, justos ou não, estão destinados ao fim da vida terrena e ao julgamento que o concederá a Vida Eterna ou o sofrimento. Quando, porém, ninguém sabe.

O certo é que, seja quando for, devemos estar prontos para responder por nossas ações diante de Deus.

