10 passos para blindar a sua fé

Uma escolha errada pode arruinar a vida de uma pessoa. Dar ouvidos ao que não é edificante, a mesma coisa. Há apenas uma maneira de ter uma vida em segurança: saciando-se da Palavra de Deus.

Em seu livro “O Pão Nosso para 365 Dias”, o bispo Edir Macedo explica que o espírito e o coração se alimentam daquilo que ouvimos e vemos. Por isso, segundo ele, é preciso selecionar bem. “Se anda cansado, desanimado, exausto, se arrastando pela vida; se tudo parece difícil e pesado, talvez o problema esteja naquilo que você tem deixado entrar em seus olhos e ouvidos. Palavras de dúvida; palavras de desânimo; atitudes ruins dos outros; interpretações que a sua mente faz dessas atitudes. Pare, agora mesmo”, alerta o bispo na publicação.

Recentemente, em seu blog oficial, o bispo Júlio Freitas publicou 10 passos para blindar a própria fé. Confira abaixo cada um deles e não coloque a sua Salvação em risco:

1 – Vigiar: A primeira coisa que não podemos deixar de fazer é de nos policiar. Em vez de ficar preocupado com o que os outros pensam, deixam de fazer ou fazem, vigiemos os nossos pensamentos, sentimentos e ações, para não destruirmos o que construímos com Deus, por meio da nossa obediência: “Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir.” Mateus 25.13

2 – Orar: Orando a Deus, expressamos o que nos vai na alma, para além da nossa dependência, amizade e gratidão. A oração nos ajuda a manter a visão do mais importante, que é a Vida Eterna: “Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso.” Jó 35.13

3 – Meditar: Meditar na Palavra de Deus faz gerar a Fé consciente e fortalece o nosso espírito. É isso que nos torna fortes para superar as decepções, problemas, alcançar os objetivos e realizar os sonhos: “Mas alguém dirá: Tu tens Fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua Fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha Fé.” Tiago 2.18

Depois de entender a área na qual precisa de ajuda, há a necessidade de orar para que Deus venha participar da sua vida. A comunicação é essencial para o relacionamento com Deus, pois nos estimula a depender dEle, nos colocando na condição de que “não somos fortes o suficiente” e estimulando a fé. A meditação é a forma de agir a Fé racional e não ter apenas conhecimento. Na meditação observamos com mais precisão atitudes que devem ser tomadas.

4 – Cuidar da família: Valorizando a nossa vida sentimental, conjugal e familiar. Compartilhando os nossos momentos, fazendo por onde para que eles também participem, pois isso nos permite cuidar de quem Deus nos confiou, emprestou: “Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes dAquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa Luz.” 1 Pedro 2.9

5 – Perdão: Perdoando a nós mesmos e aos outros, mantendo sempre e em qualquer ocasião os bons olhos. Isso fortalece a nossa autoconfiança: “Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da Fé.” Gálatas 5.5

6 – Cuidar e perdoar a si mesmo: Ter paciência consigo mesmo quando errar. Aprender a perdoar os seus próprios erros, olhar para um objetivo, e não se acusar. Infelizmente, muitos vivem uma vida amargurada, não se desculpando por erros cometidos, más decisões tomadas, castigando-se a si mesmos pela mágoa que alimentam e que corrói o seu interior: “Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.” Efésios 4.31,32

7 – Evangelizar: Por meio do nosso caráter, vida e Fé. Isso nos tornará úteis, salvando almas mesmo estando em silêncio, já que muitas vezes dizemos mais sem proferir uma única palavra. Isto é, a nossa vida, os exemplos que vamos dando falam por nós e, mesmo que você não saiba, existe sempre alguém presente para ‘escutar’: “Eis aqui o Meu servo, a quem sustenho; o Meu escolhido, em quem a Minha alma se compraz; pus sobre ele o Meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios.” Isaías 42.1

8 – Adquirir novos conhecimentos: Aprimorar os nossos conhecimentos, ou seja, mostrando-nos sempre aptos para aprender algo novo, renovar e inovar, pois eleva a nossa autoestima e nos faz progredir cada dia mais na vida: “E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus.” Romanos 12.2

9 – Ofertar e dizimar: Voluntariamente. Pois isso materializa a nossa fidelidade e amor para com Deus e a Sua Obra: “Porque, quanto ao SENHOR, Seus Olhos passam por toda a terra, para mostrar-Se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dEle.” 2 Crônicas 16.9

10 – Não deixar nada para amanhã: Viver cada dia como se fosse o último dia de nossas vidas aqui neste mundo, pois isso nos faz manter em mente a importância de estarmos preparados para partirmos e enquanto aqui estamos darmos o nosso melhor em tudo o que fazemos, não deixando nada para amanhã: “Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a Vontade de Deus permanece eternamente.” 1 João 2.17

