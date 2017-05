UNP Feminino realiza estudo bíblico em presídio do Maranhão

Home > Ação Social

No último dia 30 de abril, um domingo, foi realizada uma reunião especial na Unidade Prisional de Ressocializaçao Feminina (UPR) de São Luís, capital do estado do Maranhão, promovida pelas voluntárias do grupo Universal nos Presídios (UNP).

No encontro foi feito um estudo bíblico do livro “A Fé de Abraão”, de autoria do bispo Edir Macedo, líder e fundador da Universal.

Participaram da reunião internas que têm o desejo de serem mais usadas por Deus — até mesmo como obreiras voluntárias futuramente.

Elas, que já foram batizadas nas águas dentro do presídio, se mostraram bastante interessadas durante toda a reunião, e ainda tiveram muitas dúvidas esclarecidas. Também aprenderam o real significado de fazer a Obra de Deus e como ser um instrumento em Suas mãos.

Ao término, muitas agradeceram e fizeram questão de dar o seu depoimento do impacto que esse encontro causou em suas vidas.

Surpresa agradável

Para surpresa da missionária Estela Maris — que conduziu o encontro e é responsável pelo trabalho de evangelização com as reclusas do sexo feminino no Maranhão —, assim que terminou a reunião, três internas que haviam participado do estudo receberam o alvará de soltura.

Todas se mostraram bastante gratas pelo momento. Uma delas — que tem um bebê recém-nascido e estava muito preocupada com a criança — comentou, antes de sair: “Eu confiei em Deus, pois, hoje, Ele está no controle da minha vida. Tinha certeza de que o meu filho não ficaria desamparado.”

Como a equipe do UNP de lá possui um escritório bem em frente ao complexo penitenciário, assim quem as presas deixaram o presídio foram atendidas e receberam orações, antes de partirem para as suas residências.

“Inclusive, uma das internas — que mora em uma cidade do interior do estado — foi ajudada por nós. Compramos a passagem dela para que fosse para a sua casa em segurança”, afirmou Estela Maris.

Ainda de acordo com Estela, as beneficiadas com o alvará de soltura serão acompanhadas nas respectivas igrejas em seu bairro ou município.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios do Maranhão