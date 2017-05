Univer vídeo comemora um ano

Home > Folha Universal

Quando foi lançado há um ano, o Univer Vídeo representou uma grande novidade no mercado “on demand” ao reunir milhares de vídeos com temática cristã em um só lugar. A plataforma também inovou ao oferecer transmissões ao vivo das reuniões do Templo de Salomão, em São Paulo, além de diversos conteúdos sobre vida financeira, relacionamentos e fé. A proposta conquistou o público cristão. Só em 2017, quase meio milhão de pessoas já acessaram o serviço, conforme a Unipro, empresa responsável pela operação.

Agora, o primeiro aniversário do Univer será comemorado com o lançamento de três minisséries especiais: Rei Davi, Sansão e Dalila e A História de Ester. A nova programação atende ao principal pedido dos usuários, conforme explica a Unipro. “O Univer completa um ano no dia 8 de maio e, por isso, vamos lançar o que o nosso público mais pediu: as três minisséries completas, graças a uma grande parceria com a Record TV.”

Rei Davi

Protagonizada pelo ator Leonardo Brício (foto ao lado), a série Rei Davi é um épico que retrata a vida de um homem valente, generoso, sensível, poeta, músico e amigo de Deus. A história conta como um humilde pastor de ovelhas derrotou o temível gigante Golias e transformou as 12 tribos de Israel em uma grande nação. Sucesso de público, a minissérie tem direção geral de Edson Spinello e texto de Vivian de Oliveira. A produção de 2012 foi exibida no Brasil e em vários países, entre eles Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Irlanda e Peru.

Mais conteúdo

Nos últimos 12 meses, a quantidade de vídeos disponíveis no Univer dobrou, passando para mais de 4 mil opções. O número representa uma média de 5,47 novos conteúdos diariamente. A plataforma também passou por melhorias tecnológicas e ganhou um aplicativo para Android e iOS. “Começamos pequenos, nossa expectativa de crescimento era atingir a quantidade de usuários que temos hoje só daqui a dois ou três anos. O resultado é muito positivo, as pessoas

gostam muito”, destaca a Unipro.

Os mais vistos

Durante as transmissões ao vivo do Templo de Salomão, a plataforma recebe 60% a mais de visitas, em comparação a outros períodos do dia. Nos horários das reuniões do Templo, os “lives” feitos diretamente do local atraem entre 55% e 65% dos usuários do Univer. Quem acompanha as reuniões costuma ficar conectado do início ao fim de cada palestra, o que equivale a duas horas seguidas. Além disso, a série Estudo do Apocalipse, o filme Mãos Talentosas, a palestra Godllywood 2017, o curso Casamento Blindado e o filme Corajosos estão entre os conteúdos mais vistos. O filme A História de Gabby Douglas, que estreou em abril, também já aparece na lista dos preferidos do público.

100% cristão

A explicação para o sucesso do Univer está na escolha cuidadosa de cada conteúdo, como argumenta a Unipro. A programação é variada e inclui filmes, documentários e desenhos para as crianças. “O Univer se preocupa rigorosamente com todos os conteúdos, fazemos uma seleção de fé para cada vídeo.”

Além de entretenimento, a plataforma representa a possibilidade de que os usuários fortaleçam a própria fé onde quer que estejam. Basta, para isso, ter um dispositivo conectado à internet. “Pessoas que não têm como acessar conteúdos cristãos usam o Univer como ferramenta de apoio à fé. Fortalecer a fé dos usuários enquanto eles se divertem é a principal proposta do Univer.”

Cinema

Confira alguns dos filmes mais vistos do Univer

-Mãos Talentosas (foto ao lado)

-Corajosos

-O Fazendeiro e Deus

-Decisões Extremas

-Cartas para Deus

-Tempo de Despertar

-À Prova de Fogo

-A História de Gabby Douglas

-Deus não está Morto

-Casamento Blindado – O Filme