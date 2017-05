Seu filho dá trabalho? então, leia esta matéria

Home > Folha Universal

Estamos a poucos dias das comemorações do Dia das Mães. Esta é a data em que se celebra a vida daquelas que criam, educam e protegem suas crias melhor do que qualquer outra pessoa. Me arrisco a dizer que só quem é mãe pode mensurar o tamanho do amor por um filho.

A comemoração em homenagem a elas surgiu com o objetivo de fortalecer os laços de respeito e amor entre as famílias. Em 1914, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson (1913-1921), estabeleceu que o Dia Nacional das Mães deveria ser comemorado no segundo domingo de maio. Em pouco tempo, mais de 40 países adotaram a celebração. Essa popularização tornou o dia um evento lucrativo para os comerciantes e fez com que perdesse sua essência e que muitas pessoas se preocupem mais com dar um bem material do que com a família.

Enquanto muitas mães e filhos celebram a data, outras sofrem por não terem seus filhos por perto ou porque eles enfrentam problemas graves. E é para estas que dedicamos esta reportagem.

O dia a dia de uma mãe que enfrenta problemas com os filhos não é fácil. Como superar os desafios da criação e direcioná-los no caminho da fé? Com exclusividade para a Folha Universal, a escritora Ester Bezerra (foto ao lado), esposa do Bispo Edir Macedo e mãe de três filhos ( Cristiane, Viviane e Moyses), contou o que fez e faz para ser um exemplo.

“Tenho experiência da fé confiante que vivo e que os meus filhos viram e verão em mim sempre. Confiante, não importam as circunstâncias. A minha vivência da fé e exemplo de mãe e esposa fizeram com minhas duas filhas quisessem servir a Deus no Altar. Isso é gratificante demais para mim. E só aconteceu, não por meus méritos, mas porque temo a Deus e obedeço aos Seus Mandamentos”, revela.

Ela diz que sua luta como mãe ainda não terminou e afirma que tem observado os dramas de diversas famílias. “São muitas as mães que estão lutando pela salvação de seus filhos e chegam até nós para pedir ajuda. Da mesma forma que eu também venho lutando para que o Moyses tenha esse encontro com o Senhor Jesus. Em geral, os jovens acham caretice servir a Deus hoje em dia. Eles querem deixar para depois”, constata. Mas será que é possível vencer as diferenças entre gerações e conseguir ter um bom convívio com os filhos hoje em dia? Ester garante que sim, desde que a mulher saiba usar as ferramentas adequadas. “São inúmeros os casos marcantes que tenho visto de mães de fé, como os de filhos que estavam em coma nos hospitais ou passando por traumas devido a acidentes e que, depois do uso da fé delas, foram totalmente curados e ficaram sem sequelas. Elas recorrem a Deus, são atendidas e seus filhos são restaurados da morte, do vício e da perdição do mundo”, explica.

Filha agressiva

Um desses casos citados por Ester é o da autônoma Cristiane de Andrade Morgado Palomino, de 37 anos. Há cerca de 10 anos, sua filha, Larissa de Andrade Morgado Rosa (foto ao lado), hoje com 19 anos, apresentava um comportamento diferente do das meninas da mesma idade.

“Ela era mais fechada e rebelde. Eu era chamada na escola porque a Larissa se mutilava durante as aulas. Não entendia o motivo daquelas atitudes, mas, mesmo assim, tentava conversar, o que não funcionava porque acabávamos brigando”, afirma Cristiane.

O sofrimento da mãe só aumentava à medida que a filha crescia. “Na adolescência, durante mais uma discussão, ela me contou que havia sido violentada sexualmente e que estava namorando outra mulher. Entrei em depressão e não soube lidar com os fatos. A situação chegou a tal ponto que não tinha mais condições psicológicas de lidar com minha filha e pedi para o pai biológico dela me ajudar, então minha filha saiu de casa”, se recorda.

Desesperada por não conseguir ajudar a filha, Cristiane perdeu o emprego e até a vontade de viver. “Meu parceiro na época me estimulou a voltar para a igreja. Eu já tinha frequentado a Universal, mas estava afastada. Decidi retornar, comecei a ir à palestra no Templo de Salomão, às 18 horas, e lá que entendi que deveria lutar pela minha filha de outra forma, a espiritual”, revela.

Quando entendeu que as atitudes que tinha afastavam a filha do caminho de Deus, Cristiane decidiu parar de chorar e de brigar com Larissa e passou a orar, jejuar e fazer propósitos de fé. “O incrível foi que, meses depois, minha filha notou essa diferença em mim e quis se reaproximar”, diz.

Na época com 17 anos, a vida de Larissa era um verdadeiro caos. “Eu fazia tudo errado e minha mãe começou a me dar atenção e carinho. Fiquei muito curiosa para saber como ela tinha mudado tanto. Eu morava com uma namorada e nós brigávamos até com faca, para se ter uma ideia. Não aguentava mais aquela situação e decidi pedir ajuda para minha mãe’, afirma.

Cristiane indicou que a filha conhecesse o grupo Força Jovem Universal (FJU). Ali a jovem encontrou a verdadeira liberdade. “Descobri que eu podia ser preenchida e ter uma vida completa, longe de toda dor, do vazio e medo. Comecei a mudar primeiro por dentro, decidi abandonar aqueles costumes, mudei o jeito de falar e de me vestir. Terminei o relacionamento e voltei para a casa da minha mãe.”

Hoje, falar da filha traz orgulho para a mãe. “Somos unidas, ela me ouve mais e eu sou mais compreensiva. Larissa tem amadurecido a cada dia e isso me faz muito feliz como mãe”, conclui.

Ester faz um alerta para mães que agem como Cristiane agiu no começo. “É errado a mãe só chamar a atenção do filho, ser rabugenta com ele e gritar. Com isso, ele não tem prazer de ficar ao seu lado, prefere ir para a rua. Fazer comparações entre ele e outros jovens também não ajuda. Isso o coloca mais para baixo ainda e faz com que se sinta complexado”, observa.

A escritora propõe uma solução: “o melhor jeito é não cobrar nem impor o que você quer. Faça sua parte de ensinar e orientar, mas deixe-o à vontade para escolher e falar de seus pensamentos. Mostre o certo por meio de suas atitudes e de sua experiência de vida”, alerta.

Ambiente prejudicial

Renato Silveira Charnetzki, de 12 anos, passou a infância em um ambiente de muita violência e presenciou a separação conturbada dos pais. Por não saber lidar com tudo aquilo, ele se tornou uma criança rebelde, como conta a mãe, Eliandra Fuchs Silveira (foto ao lado), de 38 anos. “Com apemas 6 anos, ele gritava comigo e me xingava e eu reagia com agressões. Infelizmente, eu era um mau exemplo, pois usava drogas e bebia. Vivíamos um inferno em casa. Um dia, alterada por conta da bebida, tentei matá-lo”, conta.

Ao conhecer um projeto social dedicado a ajudar mães, Eliandra teve a oportunidade de mudar o destino de Renato. “Recebi um convite para ir à Universal e decidi aceitar. Tempos depois me convidaram para conhecer o Projeto T-Amar e lá entendi por que meu filho agia daquela maneira”, esclarece.

A coordenadora nacional do Projeto T-Amar, Neia Dutra, revela que, assim como Eliandra, muitas mães chegam ao projeto sem saber como educar os filhos da melhor forma. “A correria do mundo moderno e a influência da mídia têm prejudicado o relacionamento entre pais e filhos. Assim, investimos no apoio, na conscientização e na valorização das mães. Damos conselhos práticos e orientações de fé focadas em transmitir valores como obediência, respeito e disciplina, de forma agradável e eficaz”, explica.

Ao ouvir os conselhos das orientadoras do T-Amar, Eliandra entendeu que para ser uma boa mãe precisava se curar dos traumas e vícios. “Parei de fumar, beber e usar drogas. Isso já ajudou muito. Também passei a ter paciência com ele por entender que ele agia daquela forma devido ao ambiente em que estava sendo criado. Hoje ele gosta de estudar, tira notas ótimas, é amoroso, um presente de Deus. Estou reescrevendo minha história com meu filho”, fala.

Ester explica que a mulher como mãe tem condição de tornar o ambiente do lar agradável para os filhos. “A mulher que conhece e serve a Deus é sábia e edifica a sua casa. Foi a ela que Deus deu sensibilidade para ver o bom andamento da casa, como estão os filhos e o que lhes falta. Seu dever é fazer o ambiente ser prazeroso e, para conseguir isso, só mesmo sendo uma mulher espiritual”.

Más influências e vícios

A secretária executiva Andréa Amaral, de 49 anos, também viveu dias difíceis com o filho Marcelo Amaral (foto ao lado), de 21 anos. “Minha luta começou na pré-adolescência, quando ele se envolveu com os meninos da escola. Ele começou a beber, a frequentar baladas e se filiou a uma torcida organizada. Perdi as contas de quantas vezes meu filho chegou em casa passando mal de tanto beber”, diz

Foi num Dia das Mães que Andréa viveu seu pior pesadelo. “Em uma briga, ele foi agredido por um morador do condomínio que vivíamos. A festa do Dia das Mães foi interrompida com oito carros de polícia e terminou no hospital e na delegacia”, lamenta.

Ela e o marido já frequentavam a Universal, mas isso não mudava a situação que estavam passando com Marcelo. Em meio ao desespero, a secretária executiva tomou uma atitude de fé. “Eu fiz um voto com Deus na Fogueira Santa e aquela atitude me fez depender 100% dEle. Parei de reclamar, comecei a agir com mais paciência e amor e confiei que o melhor aconteceria. Um ano depois passei a ver mudanças significativas no comportamento do meu filho, que hoje está transformado”, afirma.

Marcelo se tornou obreiro e líder do grupo Força Jovem de sua igreja. Ele conta que a postura da mãe o influenciou positivamente a transformar suas atitudes. “Eu já não aguentava mais sofrer. O vazio dentro de mim não era preenchido por nada que fazia. Quando vi a luta espiritual de minha mãe, percebi quem havia me tornado e quis mudar. Meus pais tornaram-se compreensivos e estenderam as mãos. Hoje, além do bom relacionamento com eles, tenho o principal que nunca tinha tido antes: paz”, finaliza.

Quem muda primeiro

A psicóloga Viviane Silva diz que nota em seu consultório uma problemática comum entre as mães nos dias atuais. “Elas não estão sabendo lidar com o próprio papel de mãe e o comportamento dos filhos. Existem situações em que a mãe chega ao consultório com o filho e percebo que wa rebeldia é uma forma de chamar atenção”, revela.

Mas, para reverter esse quadro, dar amor da melhor forma e ser exemplo é preciso, antes de tudo, ter a completude de Deus dentro de si.

Ester Bezerra deixa um conselho valioso para todas as mães que hoje vivem um drama com seus filhos: “antes de tudo, você tem que estar em paz consigo mesma e com Deus. Depois, priorizá-lO em sua vida e dar testemunho de sua transformação. Com o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo em sua vida e obedecendo à Palavra de Deus, você estará apta para fazer da sua casa um pedacinho do céu. Assim, o diabo e o inferno que estão na vida do seu familiar não poderão resistir a essa fé no Deus dos impossíveis”, ressalta.

Se você age de acordo com essa fé e ainda não viu mudanças, não desista. “O poder da oração não está nos seus constantes clamores e repetições, mas na fé confiante e estável de que Deus a ouve e peleja por você. Mesmo achando que a resposta está demorando, continue firme nessa convicção. Suas orações estão guardadas em taças de ouro no céu e logo serão atendidas. Sua fé será honrada”,conclui.

O projeto T-amar oferece assistência às mães solteiras que se sentem desamparadas pela sociedade e pela família. Por meio desse trabalho social, muitas mulheres conseguem superar o passado, os traumas e construir um novo futuro. Para mais informações e para buscar os endereços em que o projeto atende, acesse o site godllywood.com/projetot-amar.