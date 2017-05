Rio seca em apenas 4 dias no Canadá

Home > Mundo Cristão

Os moradores da província de British Columbia (Canadá) e do estado do Alaska (Estados Unidos) estão alarmados com o aumento repentino e inesperado do rio Alsek. Em pouco tempo, o rio se tornou entre 60 e 70 vezes maior do que o seu tamanho natural, o que pode ocasionar um grande desequilíbrio no ecossistema local e, inclusive, algumas tragédias naturais, como inundações.

De acordo com um estudo publicado pela revista Nature Geoscience, o motivo de tamanho crescimento é outro surpreendente episódio na região: a seca do rio Slims. Esse grande rio, que em suas partes mais largas poderia se estender por até 150 metros, secou em apenas 4 dias, consequência da chamada “pirataria fluvial” – quando um rio rouba as águas de outro. Isso pode ser ocasionado por diversos motivos naturais, como a erosão, mas não se tinha registro do fenômeno há milhares de anos.

Culpa do homem

De fato, a chamada "pirataria fluvial" não ocorreu por vontade da natureza, mas sim pela ação inconsequente do homem. Estudos apontam que o aquecimento global causou o derretimento intenso da geleira Kaskawulsh, desviando o curso de diversos rios e corredeiras na região. Assim, o Slims praticamente morreu, ocasionando prejuízos incalculáveis para a biodiversidade e os moradores locais. Por outro lado, também acarretando muitos problemas, o Alsek passou a assustar os habitantes, exemplificando a passagem bíblica que afirma:

“E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão abaladas. ” Lucas 21.25-26

O bramido das ondas do rio Alsek angustia não apenas canadenses e estadunidenses, mas todas as nações, que veem o comportamento do homem destruindo o mundo. A passagem bíblica citada anuncia o Apocalipse pela boca do próprio Senhor Jesus, revelando que “então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória” e orientando: “Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.” Lucas 21.27-28

Durante edição do Estudo do Apocalipse, que acontece no Templo de Salomão, todos os domingos, o bispo Renato Cardoso afirmou que se há uma coisa em que a comunidade científica concorda é que o planeta Terra tem data de validade. "Astrônomos, biólogos, físicos, geólogos, cientistas nucleares, agrônomos, entre outros, projetam as possibilidades e probabilidades de acontecimentos que poderão definitivamente encerrar a vida na Terra”, destacou o bispo.

A maioria dessas possibilidades não é originada na natureza em si, mas na ação do homem sobre o planeta. O aquecimento global que causou o degelo de Kaskawulsh é uma delas. O próprio bispo dá mais exemplos, como as ameaças de uma guerra nuclear, pragas, doenças e fome, falta de comida, falta de água, alterações ambientais, desastres naturais e ecológicos.

Todos esses problemas são parte de uma sequência de erros cometidos pelo homem há milhares de anos, desde que Adão e Eva iniciaram essa trilha de destruição.

Em seu livro “Somos todos filhos de Deus?”, o bispo Edir Macedo explica que no momento em que Adão e Eva se recusaram a obedecer a Deus para prestar obediência ao diabo, surgiu esse reino maldito. Consequentemente, o mal passou a ser o senhor deles. "Desde essa hora, então, teve início o reinado das trevas. Por causa disso, a natureza revoltou-se contra os seres humanos e a terra já não supria mais a necessidade nem do homem nem dos animais.”

Essa trilha de desastres sobre o planeta, causada pelo homem, se agravará até que o Senhor Jesus volte à Terra, para trazer a Sua Paz definitiva.

Restauração

“Com a rebeldia do homem ao Criador, a natureza deixou de ser parceira de seus habitantes, instaurando-se a desordem e o mal na face da Terra”, afirma o bispo Edir Macedo. Mas Deus, em Sua infinita misericórdia, enviou o Seu Filho para anunciar a possibilidade de remissão dos homens, ainda que o planeta, como se conhece, esteja perdido. Além disso, o próprio Deus restaurará o Seu Reino, onde o homem redimido poderá viver eternamente.

Se você quer fazer parte dessa Nova Terra, governada por Deus e livre das ações maléficas do homem corrompido, acesse o Univer Vídeo e assista a todas as reuniões do Estudo do Apocalipse. Assim, você aprenderá como garantir a Salvação.