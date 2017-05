Pacientes com hanseníase recebem apoio da Universal

Home > Folha Universal

A lepra e outras doenças de pele eram muito comuns no passado, especialmente na época de Jesus. Por ser transmitida facilmente por meio da saliva, a lepra obrigava os enfermos a viverem isolados da família e da comunidade a que pertenciam. Além disso, não tinha cura e, à medida que se agravava, deixava o doente com um aspecto assustador, cheio de chagas, secreções e mutilações.

Tudo isso fazia com que o leproso vivesse privado do convívio social, uma vez que o simples ato de falar, tossir ou espirrar trazia perigo de contágio a quem estivesse perto dele. Por isso, muitos viviam em cavernas ou em espécies de colônias, longe do contato com as outras pessoas. Caso precisasse sair do local, o doente deveria tocar um sino e gritar “imundo! imundo!”, para que quem estivesse por perto soubesse que ele estava se aproximando e assim tomasse distância (Lv 13.45-46).

No entanto, a narrativa bíblica mostra que Jesus tocou no doente, mesmo sabendo que todo aquele que tocasse em um leproso se tornava impuro também, de acordo com a Lei Mosaica.

Ao curar o leproso, Jesus não apenas revelou o Seu poder e a Sua Divindade, mas também proporcionou a ele a reinserção ao convívio familiar e social.

Hoje, a lepra também é conhecida por outro nome: hanseníase. Atualmente, a cura é possível, o que faz o estigma da doença diminuir.

Fé e orações

No bairro de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes (SP), existe uma colônia de pacientes hansenianos que recebe diariamente o apoio da Universal. As reuniões ocorrem em um núcleo, no hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, localizado ao lado da colônia. Pacientes, familiares e pessoas que vêm dos arredores têm a possibilidade de participar das reuniões que ocorrem de domingo a sexta-feira, às 19h30.

No dia 18 deste mês, por exemplo, cerca de 100 pessoas participaram da reunião realizada pelo bispo Maurício Amaral. Nos cultos, pessoas que vivem na colônia há cerca de 20 ou 30 anos – muitas sem ter mais o contato com a família – recebem a oportunidade de ser acolhidas, tocadas e curadas, como fazia o Senhor Jesus, que não se recusava a ajudar todos os que se aproximavam dEle e procuravam o Seu auxílio.

Se no passado, mesmo recente, pessoas acometidas de doenças como a lepra eram forçadas a ficar reclusas, hoje elas podem ter acesso não apenas à cura física, mas também à cura espiritual e à restauração da vida, pela fé no Senhor Jesus.

E se no período Neotestamentário, os enfermos, cegos, aleijados, coxos e necessitados precisavam ir até Jesus para que fossem atendidos, hoje, a Sua Palavra, por meio de trabalhos evangelísticos como os da Universal, vai ao encontro de todos – enfermos na carne e na alma – para que sejam curados da lepra física e, principalmente,

da espiritual.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

