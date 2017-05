O que você faria no lugar dele?

Home > Folha Universal

Ocenário é o estádio do Morumbi com a presença de 45.366 torcedores para assistir à semifinal do Campeonato Paulista de futebol. O jogo entre São Paulo e Corinthians já é considerado um clássico do futebol brasileiro há muito tempo e costuma acirrar os ânimos entre os dois times e suas torcidas. É a primeira partida do total de duas para decidir quem irá à final do certame. Todos querem ganhar. Cada bola dividida pode ser decisiva. Aos 39 minutos do primeiro tempo, uma disputa envolvendo o goleiro do São Paulo, Renan Ribeiro, o zagueiro Rodrigo Caio, seu colega de time, e o atacante corintiano Jô (foto ao lado) resulta na marcação de uma falta sobre o guarda-metas são-paulino. O juiz Luiz Flávio de Oliveira (foto abaixo) dá cartão amarelo para Jô, por causa de um “pisão” no goleiro. Mas algo inesperado acontece: o jogador Rodrigo Caio avisa o árbitro que ele é o verdadeiro autor do choque involuntário com seu colega de time e que a punição ao adversário havia sido injusta. O juiz retira o cartão e até agradece a ajuda do zagueiro: “obrigado, Rodrigo”, diz.

Mas a atitude de Rodrigo Caio (foto ao lado) parece não ter sido aprovada pela maioria de seus companheiros de time e também pelo seu técnico, Rogério Ceni. No intervalo, o treinador teria perguntado ao zagueiro se ele sabia que Jô estava ‘pendurado’ e que estaria fora da segunda partida se tivesse recebido aquele cartão amarelo. Era uma vantagem para o São Paulo, muitos pensariam, mas uma vantagem indevida. O técnico também teria perguntado ao jogador se ele acreditava que, se ocorresse o contrário, qualquer corintiano iria se entregar e evitar que ele fosse suspenso, desperdiçando a chance de tirá-lo de uma semifinal de campeonato. O zagueiro ouviu calado.

O São Paulo foi derrotado por 2 a 0. Ao final da partida, chateado com a derrota, Rodrigo Caio declarou: “não fiz nada demais, fiz só o que deveria fazer”. A família dele ficou revoltada com a atitude dos companheiros do jogador e da comissão técnica. Celso Russo, pai do atleta, declarou que ele e sua esposa, Edilene, sempre procuraram dar a melhor educação ao filho. “Ele sempre foi correto desde criança. Não queria ter um filho trapaceiro, mal-educado, que fosse tirar vantagem em cima de ninguém. Não foi um lance que prejudicou o time em nada, não modificou o placar. Não vai fazer diferença se o Jô joga ou não na próxima partida, pois não sabia que ele estava pendurado. Se ele marcar novamente vai ser mérito dele. Não tem nada a ver.. Tudo foi feito com a consciência tranquila e foi corretíssima a atitude dele. Ele me deixou muito orgulhoso, mostrou que tem personalidade e fala a verdade. Tinha que ser assim mesmo. A verdade sempre tem que ser dita. Essa honestidade vai valer para a vida toda”, declarou.

Muitos apontaram o jogador são-paulino como o culpado pela derrota e até pela eliminação do São Paulo que viria no jogo seguinte contra o mesmo adversário. Rodrigo Caio foi crucificado nas redes sociais por agir com fair-play quando deveria ser exaltado por essa atitude. Isso ocorre porque, durante muito tempo, o futebol associava que os vencedores eram os mais espertos, aqueles que levavam vantagem sobre o adversário, mesmo que fosse de forma irregular. Era o “jeitinho brasileiro” virando regra. Fazer o outro de otário tornou-se prática recorrente e aceitável. Como em outras áreas, isso acabou se tornando um espelho da sociedade em um círculo vicioso que se retroalimenta de forma interminável. Mas é preciso quebrar esse ciclo. A atitude de Rodrigo Caio serve para isso, mas não só quando se fala de esporte, área em que muitos pensam que vale ganhar a qualquer custo. Não. O exemplo do jogador vale para a política, os pequenos e grandes negócios, as relações entre as pessoas e para mostrar que o certo é o certo, embora ninguém esteja fazendo isso. Quando alguém toma uma atitude correta como a do jogador, acaba sendo condenado somente pela opinião equivocada de quem perdeu esse parâmetro que deveria estar na base da sociedade, na educação que vem da família e que molda o caráter. A ação dele serve para nos lembrar que muito mais do que parecermos honestos e falarmos em honestidade, temos de realmente ser honestos e incentivar atos como esse, porque é a ação correta. Ninguém deve ser condenado por dizer a verdade. Senão, depois, como cobrar da sociedade que seja também honesta conosco?