Novos bispos são consagrados

No final de abril, duas consagrações de bispos aconteceram no Brasil. Ao todo, nesse mês, foram realizadas sete em diversos países.

Em São Paulo, a cerimônia da consagração do bispo Lázaro Barros, de 45 anos, e de sua esposa Andreia Barros (foto ao lado), de 48 anos, foi ministrada pelo bispo Sérgio Corrêa, no Templo de Salomão.

O bispo Sérgio esclareceu para todos que estavam presentes que assumir a nova função é importante. Na ocasião, os obreiros do Brasil inteiro assistiram à consagração, que ocorreu durante a vigília dos obreiros.

As lágrimas não foram contidas. “Passa um filme na sua cabeça. Todas as lutas, vitórias, momentos difíceis e felizes que vivemos. Momentos inesquecíveis que vivi e tenho certeza e convicção de que outros virão”, disse o bispo Lázaro.

“A unção dada por Deus é para que possamos servir-lO mais e mostrarmos a glória dEle neste mundo. Deus concede a unção contando com a fidelidade, entrega e dedicação total do Seu servo, esperando que o mesmo carregue dentro de si o amor, a consideração, o respeito, o zelo pela Obra e sede em levar mais pessoas a conhecer a Deus”, completou o

bispo Lázaro.

Ele e sua esposa, Andreia, já passaram pelos Estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Belém, Tocantins, Amapá, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No continente africano, já fizeram a Obra em Zâmbia, no Zimbábue, em Lesoto, Suazilândia e Uganda.

Alagoas

O bispo Clodomir Santos consagrou Leandro Zangarini, de 37 anos, e Patrícia Zangarini (foto ao lado), de 34 anos, durante a reunião especial que ministrou em Maceió.

Durante a cerimônia, o bispo Clodomir falou que o casal atende aos requisitos exigidos pela Palavra de Deus para ser consagrado. Segundo o bispo, a consagração é “Deus se agradando de toda a nossa entrega e nos confiando mais responsabilidade para nos dedicarmos e servirmos cada vez mais para com Deus e Seu povo.”

O bispo Leandro e sua esposa, Patrícia, realizam a Obra de Deus no Altar há mais de 16 anos. Ao se lembrar dos momentos difíceis, ele relatou: “eles serviram como aprendizado, pois me fizeram ser o homem de Deus que sou hoje”.

Em todos esses anos, o casal já passou pelos Estados de Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul. Atualmente, está em Alagoas.



Conhecer a direção

“Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” (Josué 1.9).

Deus falou para Josué que o ajudaria a guiar o povo para a Terra Prometida. Assim Ele também faz com aqueles que se dispõem a realizar a Sua Obra com dedicação.

O trabalho da Universal tem se expandido pelo mundo. Atualmente, ele está presente em diversos países. Para isso, é preciso ter fé e determinação para colocar em prática todos os direcionamentos da Palavra de Deus.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35