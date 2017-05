Filhos Universal se batizam em busca da Salvação

Home > Notícias da Universal



No dia 30 de abril último aconteceu em todo o Brasil o "Domingo da Misericórdia", um momento para que todos aqueles que necessitassem de ajuda tivessem a oportunidade de curar as suas feridas, superar os traumas e obter forças para se reerguer. Foi o que aconteceu a centenas de integrantes do grupo Filhos Universal, que decidiram se batizar nas águas.

Desde janeiro de 2014, o projeto vem auxiliando os filhos de pastores e bispos a superarem as suas dificuldades, tanto aqueles que se perderam da fé como os que estão nela, mas ainda não tiveram uma mudança completa.

Para o pastor Robson Lima, responsável pelo grupo no Brasil, essa foi uma experiência única na vida de muitos integrantes do Filhos Universal. “Todos nós precisamos e vivemos pela misericórdia de Deus, pois, sabendo da necessidade de sempre nos humilharmos e renovarmos os nossos votos de compromisso com Deus, eles decidiram se batizar nas águas.” Foram 277 filhos batizados em todo o País.

Um propósito com Deus

A preparação para o grande dia começou bem antes de ele acontecer. O estudante Cristiano dos Santos Barbosa Júnior, de 16 anos, chegou a fazer um propósito com Deus, reconhecendo o quanto o momento seria especial.

“Foi um dia marcante na minha vida, pois fiz um propósito com Deus de zerar tudo aquilo que, de alguma forma, pudesse atrapalhar a minha Salvação e deixar para trás. Queria seguir daqui para frente de uma forma diferente, tudo seria novo, seria a renovação das minhas forças, da minha fé, para novas vitórias e conquistas. E foi exatamente isso o que aconteceu neste domingo”, relatou o jovem.

Batismo nas águas

Nesse consenso, outros jovens, que já haviam se afastado de Deus uma vez, decidiram se batizar nas águas. No “Domingo da Misericórdia”, eles buscaram a misericórdia de Deus, que é dada por meio da Salvação. Como foi o caso do radialista David Boni Santana Adorno, de 25 anos, que foi batizado pela primeira vez há 10 anos.

“O meu primeiro batismo foi em 2007. Nesse ínterim, muitas coisas foram acontecendo que me permitiram ter atitudes e reações da velha criatura. No meu primeiro batismo, eu era muito jovem. Só recentemente admiti que naquela ocasião não compreendia bem o compromisso que estava assumindo. Hoje, reconhecendo isso, decidi que era preciso me renovar. Além disso, recentes acontecimentos na minha vida também me serviram de fortes motivos para mergulhar nas águas e determinar que ali seria o meu último dia de vida para o mundo e o meu primeiro dia para o Senhor.”

Para a escritora Rayane Araújo de Freitas, de 22 anos, o “Domingo da Misericórdia” foi a chance que ela há muito tempo desejava. “Deus já tinha me tocado para que eu me batizasse de novo, porém, eu estava relutando, achando que não era necessário. Quando surgiu essa oportunidade, eu vi como uma confirmação do que Ele queria de mim. Passei por cima do meu orgulho e desci às águas novamente. Foi uma renovação do meu compromisso com Deus. Depois do batismo, a paz e tranquilidade que há muito tempo eu não sentia não saíram mais do meu coração.”

Os integrantes do grupo Filhos Universal participam de reuniões e atividades nas áreas educacional, profissional e espiritual. O grupo desenvolve diversos projetos, como o Uniart, voltado para artes e música; e o Ômega, que realiza visitas em instituições. Além disso, também pratica ações sociais, como o "Dia do Presente", quando todos os filhos se reúnem para entregar livros gratuitamente nas ruas, como forma de incentivar a cultura.

Para saber mais sobre o grupo, acesse filhosuniversal.org.