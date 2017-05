EVG doa exemplares de livros em hospitais de Jundiaí

Home > Ação Social



O grupo de Evangelização (EVG) nos Hospitais da Universal da cidade de Jundiaí, no interior paulista, realizou a doação de exemplares do livro “A Dama da Fé”, de Ester Bezerra — esposa do bispo Edir Macedo, líder e fundador da Universal —, a pelo menos 200 pessoas em dois hospitais da cidade.

A primeira doação aconteceu no Hospital Universitário (lugar de referência na cidade, que atende muitos pacientes, inclusive de cidades vizinhas), e a segunda no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo.

O livro tem ajudado muita gente no quesito superação, pois nele a escritora revela detalhes de uma relação que já dura mais de 40 anos com o bispo Macedo, bem como as dificuldades jamais contadas sobre o casamento e a família, além das dores, superações e batalhas vividas ao lado dele.

É uma obra inspiradora, que trata de assuntos cotidianos e, sem dúvida, influencia positivamente a vida das pessoas para que superem as adversidades, assim como a autora as superou ao longo de décadas.

A doação de exemplares do livro está sendo realizada em todo o Brasil pelo grupo EVG nos Hospitais.

Sobre o grupo

Atualmente, o grupo de Evangelização nos Hospitais de todo o Brasil conta com milhares de voluntários, os quais, regularmente, fazem visitas a unidades e postos de saúde, sob a coordenação do pastor Lázaro Nazaré Pedro.

