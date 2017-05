Elas não se sentem seguras

Home > Folha Universal

Enquanto escrevia esta matéria, custava a encontrar palavras para descrever as cenas que assisti na série The Harassment (assédio, em português), com direção de Sigal Avin, e que mais parecia um filme de terror. As vozes ainda ecoavam em meu fone de ouvido. Na série, baseada em fatos reais, a diretora mostra agressões de natureza física, verbal e psicológica. Um material que retrata a violência contra a mulher, o que também aconteceu com Avin, vítima de assédio aos 18 anos.

O curta-metragem foi divulgado no Facebook do projeto, que leva o mesmo nome da série, e está disponível em inglês. Ela ganhou relevância por escancarar situações constrangedoras que mulheres enfrentam assiduamente nos lugares mais inusitados. Em um dos filmes, por exemplo, uma modelo é abusada pelo fotógrafo, que pede para que ela se toque e coloque a mão dentro da calça jeans enquanto outras pessoas (ou cúmplices) assistiam a tudo sem fazer absolutamente nada. Em outro filme, uma funcionária de um restaurante é alertada pelo garçom de que deveria tomar cuidado com alguns companheiros de trabalho. Ele resolve fazer demonstrações do que os homens poderiam fazer com ela, passando a mão em seu corpo e dizendo palavras desagradáveis à moça.

Cenário complexo

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Datafolha disponibilizaram recentemente dados da pesquisa “Visível e invisível: A vitimização de mulheres no Brasil”. Os pesquisadores escutaram pessoas de Norte a Sul do País, no período de 9 a 11 de fevereiro deste ano. Dos 2.073 entrevistados, 1.051 eram mulheres.

Segundo o estudo, o cenário é complexo e novos padrões de percepção de violência (assédio, olhares, ameaças veladas) convivem lado a lado com os velhos padrões de vitimização de violência familiar em que mulheres continuam vivendo espancamentos e ameaças de vida às vezes impossíveis de superar.

Números visíveis

Setenta e três por cento dos entrevistados acreditam que a violência contra a mulher aumentou nos últimos 10 anos. Já 66% presenciaram alguma cena relacionada a assédio nos últimos 12 meses.

Entre as situações de violência apontadas destacam-se homens que abordam mulheres na rua de forma desrespeitosa (51%); homens que humilham, xingam ou ameaçam esposa, namorada, companheira (46%); brigas, agressões ou discussões (44%). E quatro em cada dez mulheres (40%) declararam terem sido vítimas de assédio sexual no último ano.

Mais conscientes

De acordo com Phumzile Mlambo-Ngcuka, diretora executiva da ONU Mulheres e subsecretária-geral das Nações Unidas, “a violência tem consequências devastadoras para todas as pessoas e para a sociedade, vítimas perdem sua dignidade, vivem com medo e dor, e, nos casos extremos, pagam com a vida”, declarou na página da ONU Mulheres.

Mulheres que são assediadas na rua ou no trabalho e agredidas, ofendidas e torturadas dentro da própria casa sofrem da mesma forma. “A violência bloqueia a liberdade que todos deveríamos desfrutar: o direito a nos sentirmos seguros em casa, a caminhar com segurança pelas ruas, à escolaridade, ao trabalho, de acessar o Estado, de ir ao cinema”, comenta a diretora.

Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais da metade das mulheres agredidas no Brasil, 52%, não procura ajuda quando sentem-se ameaçadas ou sofrem violência, por mais que existam delegacias especializadas e órgãos de apoio a mulher que garantem e dão relevância para a Lei Maria da Penha.

Estando ou não em um relacionamento, é preciso expor e impor limites. Talvez uma das formas de resgatar a segurança esteja no modo de encarar a situação. Daí o valor de trazer o tema à tona para provocar debates sobre o assunto, sensibilizar e tornar visível a realidade que muitas sentem na pele. Vale lembrar que, por meio do projeto Raabe, a Universal abraça mulheres vítimas de quaisquer abusos. Além de direcionamento, são promovidos palestras e encontros, como os que acontecem semanalmente no curso chamado Autoconhecimento. Para saber mais, acesse godllywood.com/projetoraabe.

