Ela não aceitou o diagnóstico

A jovem empreendedora Érika dos Santos (foto ao lado), de 20 anos, sempre teve uma boa saúde. No início do ano passado, algo estranho aconteceu. Ela sentiu uma tontura e desmaiou.

Érika foi levada para o hospital, onde realizou vários exames. Sem um diagnóstico específico, ela recebeu alta e voltou para casa. O que a jovem não sabia é que a vida dela estava prestes a mudar.

As tonturas se tornaram constantes. Érika não conseguia se equilibrar sozinha, precisava sempre se apoiar em algo para conseguir se locomover. Ela sabia que havia algo errado com seu corpo.

Novos exames foram realizados, inclusive avaliações de curva glicêmica e insulínica. Durante um dos exames, Érika desmaiou. O organismo dela não estava conseguindo administrar o nível de glicemia, cuja taxa subia sempre rapidamente.

Diagnóstico

Érika foi diagnosticada com diabetes, doença metabólica que altera os níveis normais de glicose no sangue. “Eu perdi os movimentos do meu corpo, não conseguia levantar a cabeça porque tudo rodava. Sentia como se a casa fosse cair na minha cabeça”, relembra.

Érika começou a emagrecer e isso piorou ainda mais depois da dieta especial que ela precisou fazer, por conta da doença. Ao saber que levaria uma vida com restrições, ficou bastante abalada.

A importância da fé

Érika já participava das reuniões na Universal e lembrou de tudo o que havia aprendido. E decidiu colocar em prática: rebateu os sentimentos com uma revolta contra o diagnóstico.

Ela não aceitou se afastar do trabalho e ficar impossibilitada de praticar atividades. Por isso, buscou ajuda junto aos obreiros da Universal, que a buscavam em casa e a levavam para as reuniões de cura. “Eu estava muito fraca, vivia tomando remédio, comendo pouco. Eu me acostumei com a comida integral e não podia pegar peso porque o meu corpo estava sem energia. Não achava justo viver aquilo, pois conhecia o Deus que pode fazer o impossível”, relata.

O médico especialista a alertou sobre a importância dos cuidados e da dieta específica. Se ela não seguisse os cuidados, corria o risco de ficar cega. Ao saber disso, decidiu lutar pela própria cura.

Érika procurou outro especialista, uma vez que o médico que a acompanhava achava inútil realizar novos exames. Após três meses participando das reuniões de cura e então sendo acompanhada por outro médico, ela realizou novos exames.

Érika foi retomando a força e o equilíbrio do seu corpo se restabeleceu aos poucos. “Eu fiz novamente o exame e a taxa de glicose estava normal. Retornei ao médico anterior e ele pediu novos exames, para verificar se aquilo era verdade. Ele não acreditava que a cura poderia acontecer”, conta.

Curada e com as taxas de açúcar normalizadas em seu organismo, Érika voltou ao trabalho e retomou as suas atividades diárias normalmente, sem qualquer dificuldade.

Desde então, a sua confiança em Deus se fortaleceu. Ela conquistou, por meio da fé, o que a medicina não solucionou. Hoje, a jovem é saudável e livre de qualquer problema de saúde.

Diabetes

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), o diabetes é uma deficiência na produção ou na ação da insulina. Há dois tipos da doença: o diabetes tipo 1, que é resultado da destruição autoimune das células produtoras de insulina, ou seja, falta esse hormônio no corpo; e o diabetes tipo 2, quando o pâncreas produz insulina, mas há incapacidade de absorção das células musculares

e adiposas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 109 milhões de pessoas viverão com a doença até 2040 na região das Américas. Nesses países o número de casos não controlados da doença tem aumentado 75%, o que acarreta mais riscos de cegueira, amputações, complicações nos rins e

no coração.

A organização afirma que entre 30% e 40% das pessoas que vivem no continente americano ainda não sabem que têm diabetes. O diagnóstico tardio eleva o custo com gastos de saúde tanto para as famílias como para o sistema público de saúde. No Brasil, as internações no SUS por complicações decorrentes do diabetes chegou a R$ 92 milhões em 2015.

