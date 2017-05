De funcionário a dono do próprio negócio

Home > Folha Universal

Carlos André da Silva (foto ao lado), de 41 anos, começou a trabalhar na área de funilaria e pintura de automóveis em 2001. Ele aprendeu a atividade na prática, quando foi contratado por uma pequena oficina na cidade de São Paulo. Em pouco tempo, Carlos tomou gosto pela tarefa de reparar pequenos arranhados, desamassar latarias e transformar o visual do carro de seus clientes. Com a experiência adquirida, ele foi contratado em uma renomada montadora de automóveis e conseguiu um salário maior. Carlos gostava do trabalho, mas um dia foi surpreendido com a demissão.

Sem emprego e sem dinheiro, ele conta que se sentiu desorientado. Em busca de ajuda, encontrou apoio nas reuniões da Universal. “Comecei a participar das palestras e aprendi a praticar minha fé. Passei a ter outra visão, eu sabia que iria conquistar algo grande”, relembra. Com a autoestima fortalecida, Carlos conseguiu um novo emprego em outra oficina mecânica. Mas daquela vez seu sonho era maior: ele queria ter um negócio próprio na área.

Transição

A ideia de montar uma oficina levou Carlos a analisar o mercado em que atuava. Ele começou a perceber, então, os principais problemas da maioria das oficinas que conhecia: atrasos na entrega de carros, serviços com acabamento ruim, mau atendimento a clientes e funcionários desmotivados, entre outros. “As pessoas falavam que todo funileiro era igual, oficina era tudo igual, promete e não cumpre, diz que vai fazer um serviço de qualidade e não faz. Decidi fazer o contrário de tudo isso.” Carlos também passou a ter mais cuidado com as finanças. Em vez de gastar todo o salário que recebia, começou a guardar uma parte dos ganhos.

Logo depois, alugou um pequeno salão para montar sua oficina e foi morar nos fundos do negócio, com apenas um colchão. “Pedi demissão do emprego e abri a primeira oficina em 2006. Eu era solteiro na época. Comecei a trabalhar com um ajudante. Dormi nesse salão por quase dois anos”, afirma. Apesar da dificuldade financeira, Carlos revela que o principal desafio era outro. “Para fazer a transição, tive que enfrentar o medo, eu tinha medo de chegar o dia do vencimento do aluguel e não ter dinheiro para pagar, tinha medo de não conseguir pagar o funcionário.”

Qualidade

Desde o início, Carlos determinou que os diferenciais da oficina Cckar Funilaria e Pintura seriam a qualidade e a rapidez dos serviços. “Com a experiência em outros trabalhos, percebi que tinha que fazer o melhor para agradar ao cliente, trabalhar com qualidade e honestidade. Se prometia o carro para uma data, cumpria o combinado, às vezes entregava até um dia antes. Tem cliente que se surpreende com a pontualidade”, destaca. Aos poucos, Carlos foi conquistando novos clientes graças à propaganda boca a boca feita por pessoas que já haviam passado pela

oficina dele.

Além da qualidade nos serviços prestados, o empresário busca novas formas de atrair o cliente. Duas vezes por ano ele participa de cursos sobre tendências de produtos e técnicas para o setor de funilaria e pintura.

Finanças

Com o crescimento do negócio, o empresário teve de aprender a lidar com novos desafios, como a gestão das finanças. “Não é só abrir o negócio e ganhar dinheiro, o empresário precisa honrar seus compromissos, planejar o pagamento de contas, depositar o salário dos funcionários no dia certo”, ensina.

Parceiros

Quando abriu a oficina, Carlos diz que sabia que precisava ter bom relacionamento com seus funcionários para garantir um bom serviço aos clientes. “Trabalhei em lugares em que o patrão não tinha respeito com os funcionários, falava palavrões, aqui não existe isso. Não dá certo trabalhar sob pressão, com humilhação. Minha relação com os funcionários é de parceria. Eles recebem metas, cumprem e seguimos em frente. Quando aparece algum imprevisto, nós tentamos reverter a situação juntos e graças a Deus tem dado certo”, comemora.



Melhoria constante

Após passar vários anos em uma oficina em que só cabiam seis carros, Carlos deu mais um passo no negócio e abriu uma oficina em uma área de 600 metros quadrados e espaço para mais de 20 carros. Sua oficina tem cinco funcionários. A esposa, Maria Aparecida, trabalha na administração do negócio. O empresário diz que obteve suas conquistas e uma visão empreendedora depois de passar a frequentar as reuniões da Universal. “Minha vida estava destruída, estava desempregado, às vezes não tinha R$ 1 para comprar pão. Hoje, tenho uma vida de qualidade, moro em uma casa espaçosa, tenho carro importado. Deus me dá condições de ter uma vida com fartura e não deixo de me aprimorar”, conclui.

Observe

Analise o mercado em que quer atuar, veja o que pode ser melhorado, quais são seus potenciais concorrentes e qual é o perfil do público. Que diferencial você pode oferecer? Em que local vai atuar?

Faça as contas

Organize as finanças e anote os gastos necessários para abrir um negócio. Vai alugar um espaço? Precisa de internet e telefone? Vai trabalhar sozinho ou com um funcionário? Precisa pagar algum tipo de imposto?

Prepare-se

Busque cursos e orientação de especialistas para tirar suas dúvidas sobre como estruturar e abrir um negócio. Faça perguntas e organize um plano bem detalhado

Teste

Crie uma versão mais simples do produto ou serviço que deseja oferecer e pergunte o que seus potenciais clientes acham da ideia. Eles comprariam? Quanto estariam dispostos a pagar? Eles têm sugestões de melhorias?

Cursos gratuitos

Endeavor

A organização oferece cursos on-line gratuitos com grandes especialistas do País, casos e ferramentas práticas.

www.endeavor.org.br/cursos/

Sebrae

A entidade disponibiliza cursos on-line gratuitos, orientação presencial em diversas unidades do País e feiras para empreendedores.

www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead/

Veduca

A plataforma oferece cursos on-line gratuitos com profissionais formados nas maiores instituições do País e muita experiência de mercado.

www.veduca.com.br

Quer aprender a enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho e se tornar uma pessoa vencedora? Então, não perca o Congresso Para o Sucesso, que acontece às segundas-feiras, no Templo de Salomão. Para encontrar uma Universal mais próxima de você, acesse www.universal.org/enderecos.

Caso queira adquirir o livro “50 Tons Para o Sucesso”, que contém dicas para a vida profissional e financeira, acesse o Arca Center, clicando aqui.