Como eles venceram a frieza no casamento

Home > Folha Universal

Nájila de Araújo Cavalcante do Nascimento, de 26 anos, comerciante, não teve boas referências de vida amorosa. Desde muito nova presenciou brigas na família, enfrentou a separação dos pais e ainda teve que lidar com a perda do avô que a criou. “Esses acontecimentos me marcaram negativamente e, por conta de não superar os traumas, me tornei uma pessoa emocionalmente instável”, revela a jovem.

Ainda na adolescência, com apenas 13 anos, ela se apaixonou por Renato Lima do Nascimento (foto ao lado), motorista, de 29 anos, na época com 16. “Nos conhecemos em uma festa de parentes. Namoramos apenas dois meses, achava que ele não gostava de mim. Três anos depois nos reencontramos, reatamos o namoro e um ano depois decidimos morar juntos. Foi aí que as brigas se intensificaram”, relembra.

Nájila achava que não deveria dar muita atenção ao parceiro e, com isso, não priorizava a relação. Já Renato não entendia por que ela agia dessa forma e, como reação, era frio com Nájila. “Quando chegava do trabalho ficava no computador e no celular. Não tínhamos diálogo. Eu não tinha noção de como uma mulher deveria ser tratada, das coisas de que ela precisava, coisas que para mim, como homem, eram insignificantes, como passear com ela, elogiá-la, falar do amor que tinha por ela”, conta.

Transformação interior

Em busca de uma solução para acabar com a frieza instalada entre o casal, Nájila soube das palestras da “Terapia do Amor” e decidiu conhecer. “Chamei o Renato para ir comigo. Foi lá que entendi que não tinha que esperar que ele me fizesse feliz, mas que tinha que ser feliz para poder fazer o mesmo por ele. Passei a ter outras atitudes, a não reclamar sem necessidade, a cuidar mais dele, a dar atenção e valorizar nossos momentos juntos.”

O motorista também teve muitas mudanças de lá para cá. “Com as palestras e a leitura do livro Casamento Blindado percebi que também precisava ser completo para completá-la e que deveria ter o espírito do amor, colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Esse foi outro ponto que chamou nossa atenção para o fato de que não tínhamos apresentado nosso casamento a Ele”, comenta.

A partir disso nasceu no casal o desejo de consagrar a união na Celebração dos Casamentos, o que aconteceu no Templo de Salomão, em São Paulo. “Depois que nosso interior já estava curado, decidimos receber a bênção no Altar. Nosso casamento foi lindo, um dia especial e inesquecível”, lembra Nájila. E Renato completa: “foi a realização de um sonho. Hoje continuamos na ‘Terapia do Amor’ e podemos dizer que temos um casamento feliz”.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.