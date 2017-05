Caravana chega à Paraíba

Home > Folha Universal

Todas as sextas-feiras, em algum Estado do Brasil, o bispo Clodomir Santos realiza a Caravana do Desmanche Espiritual, uma concentração de libertação, cura e milagres que tem atraído uma verdadeira multidão por onde passa.

Nas últimas semanas, aproximadamente 190 mil pessoas compareceram a catedrais da Universal, salões e até espaços públicos, que se tornaram locais especiais de clamor a céu aberto.

A cruzada evangelística é pautada sob a direção que pode ser conferida no livro de Mateus 9.35. “E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.”

Depois de Mato Grosso (3/3), Curitiba (10/3), Rio Branco (16/3), Rondônia (17/3), Roraima (23/3), Amapá (24/3), Bahia (31/3), Natal (7/4) e Maceió (14/4), foi a vez de João Pessoa, na Paraíba, receber a visita da Caravana, que foi realizada no dia 21 de abril, na sede estadual, localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 2.000, no bairro Expedicionários. Cerca de 35 mil pessoas participaram do evento, que levou o bispo Clodomir Santos à Paraíba pela primeira vez.

Da capital ao sertão

A área principal da sede ficou completamente ocupada. O estacionamento externo e a rua lateral se tornaram uma verdadeira extensão da própria Igreja. Muitas pessoas vieram de longe, como os membros do município de Itaporanga, que enfrentaram seis horas de viagem para chegar ao local.

Mas o que realmente chamou atenção foi a presença especial de alguns índios da tribo potiguara, que saíram do município de Baía da Traição. Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), a região abriga quase 9 mil índios e 24 aldeias.

Independentemente de tempo ou lugar, da cidade à aldeia, da capital ao sertão, a Caravana do Desmanche Espirirual mostrou que o trabalho evangelístico da Universal tem alcançado cada vez mais pessoas pelo País.

Está passando por problemas de ordem espiritual? Saiba como livrar-se deles participando todas as sextas-feiras da Reunião de Libertação na Universal. Os horários das reuniões podem variar de um lugar a outro. Acesse www.universal.org/enderecos e encontre uma Universal mais próxima de você para participar.