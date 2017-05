Baleia Azul, Fada de Fogo...

Home > Folha Universal

Quem ouve as palavras baleia azul pode ser remetido quase imediatamente a algo infantil, terno e doce. Mas agora, além da sugestão desse tipo de imagem, a expressão também dá nome a um jogo que virou moda entre adolescentes. Ele propõe 50 desafios, um a cada dia, que incluem assistir filmes de terror, acordar em horas totalmente incomuns e automutilar-se, desenhando baleias com instrumentos afiados em partes do corpo, até que no 50º dia os controladores do jogo instruem os jovens a cometer suicídio. Acredita-se que ele seja responsável pela morte de 130 adolescentes.

O jogo que supostamente surgiu na Rússia e rapidamente se espalhou pela internet já deu origem a outros que vão na mesma linha. O mais recente pede a garotas que liguem em segredo o fogão de casa e repitam palavras mágicas que as tornarão fadas do fogo. A menina russa Sofia Ezhova, de 5 anos, foi uma das vítimas da brincadeira e acabou ficando com graves queimaduras nas costas após um acidente com o fogão a gás. A polícia descobriu a história desse jogo depois que os pais prestaram queixa. Em outro caso, uma mãe que não foi identificada disse que acordou durante a noite e sentiu cheiro forte de gás. “Minha filha, de 7 anos, tinha acabado de sair da cozinha e foi para o quarto. Se eu não fosse verificar, nossa família de oito pessoas não acordaria de manhã. Eu falei com ela e ela prometeu não esconder mais nada de mim e me contar tudo.”

O Comitê de Investigação russo acredita que o verdadeiro objetivo com a aparição de jogos que estariam encorajando as crianças a tirar suas próprias vidas seja provocar pânico entre os pais. Não é por acaso que pais e mães em todo o mundo estão se preocupando com jogos como esses que têm se espalhado como um câncer pelas redes sociais.

Por isso, é importante ficar atento a mudanças de comportamento dos filhos pequenos e adolescentes. A recomendação é deixar o computador em local comum e visível da casa e evitar que eles fiquem muito tempo na internet. Conversar e demonstrar interesse na rotina deles nunca foi tão fundamental para identificar problemas de autoestima. Essa vulnerabilidade pode ser usada como porta de entrada por quem propõe esse tipo jogo. É melhor parecer pais chatos do que sofrer depois com a morte de um filho, algo que é irremediável.