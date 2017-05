Home > Folha Universal

Todo ser humano tem objetivos na vida que pretende conquistar. Para que se concretizem, se dedicam aos estudos, relacionamentos, ao trabalho e à família, entre outras áreas.

É claro que é correto que as pessoas lutem por seus sonhos. Contudo, não adianta receber todas as bênçãos se não tiverem um bom relacionamento com o Criador de todas elas.

Quando se está em comunhão com Deus, todas as áreas da vida são abençoadas. Isso ocorre porque, ao entregar todo o ser para Ele, a mudança interior começa a acontecer. Ele passa a guiar a pessoa, dando-lhe a direção para que ela tome atitudes corretas que a façam seguir pelo caminho que a leva até as conquistas. Mas, para que haja a mudança interior, é necessário que a pessoa deixe de fazer as próprias vontades para fazer as de Deus.

Em um dos encontros da Noite da Salvação, que acontece às quartas-feiras, no Templo de Salomão, o bispo Clodomir Santos (foto ao lado) explicou que o Espírito Santo muda o ser de uma pessoa quando ela passa a ter consciência de que possui um comportamento desagradável a Deus. Durante essas reuniões, muitas pessoas aprendem como alcançar a plena transformação de vida. “Às vezes, a pessoa se pergunta por que não consegue se libertar do pecado. A resposta é que é preciso deixar que Deus faça isso. Começa com o Espírito Santo convencendo-o por meio da Palavra e você, em seguida, tomando a atitude. Não se iluda, pois, enquanto a atitude não é tomada, o coração não provoca a mudança”, ressaltou.

Se a pessoa decidir abandonar o erro, se arrepender de seus pecados e buscar incessantemente a sua mudança definitiva de comportamento, Deus se compadece dela, a perdoa e a toma para Ele, passando então a orientá-la. “Não importa a quantidade de pecados. Quando você se volta para Deus, querendo a mudança do seu ser, o Espírito Santo prontamente a realiza”, complementou o bispo.

Os atos que desagradam a Deus nem sempre são grandiosos. Muitas vezes pequenas atitudes e até pensamentos mostram que o caráter da pessoa não condiz com os ensinamentos descritos em Sua Palavra, como ocorreu com Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus, que curava enfermos e expulsava demônios, mas não era convertido a Deus. “Jesus disse a Pedro: ‘afirmo-te que hoje negarás por três vezes que me conheces antes que o galo cante’. Então, não se iluda com as bênçãos que alcançou e com os dons espirituais que possui. Isso não prova nada porque uma hora você irá negar sua fé”, apontou.

Por outro lado, se a pessoa se esforça para seguir o que está escrito na Palavra de Deus, pouco a pouco a transformação do seu ser vai acontecendo. “Ela é transportada para o Reino de Deus e, naturalmente, sem que seja forçada, vai se submetendo às leis desse reino, aos mandamentos. Então, sua fé torna-se inabalável”, justificou o bispo.

Intimidade com Deus

Existem muitas pessoas que frequentam a igreja há bastante tempo, porém, não conhecem intimamente a Deus. Por isso, vivem enfraquecidas diante dos problemas. “Os dilemas dominam a vida de quem conhece a Deus só de ouvir falar porque o diabo prevalece contra ela. Mas, quando você conhece o Autor de tudo, você se apega à Palavra dEle”, comentou o bispo.

Bruna Rodrigues Pinelli Abib (foto ao lado) , de 24 anos, era uma das pessoas que só conheciam a Deus por meio de informações que recebia dos outros. Ela era nervosa, depressiva, insegura, rebelde e sentia ódio dos pais. “Para mim, Deus era um ser superior que nunca havia se importado comigo nem com minhas dores”, revela.

Até que um dia ela aceitou o convite de sua mãe para conhecer uma das reuniões da Universal, então, começou a aprender o que deveria fazer para ter um relacionamento íntimo com Deus. “Quando cheguei na igreja, pensava que Jesus não iria me aceitar, por conta da minha desobediência. Mas, ao ouvir a Palavra, entendi que Jesus havia vindo ao mundo justamente para salvar os que andavam perdidos. Quando passei a crer no amor de Deus por mim, só queria conhecê-lO mais e, para isso, era preciso obedecê-lO”, conta.

Durante as reuniões de quarta-feira, Bruna entendia que, se mudasse seu interior, venceria os seus dilemas. “Aprendi que a vida espiritual é a base de tudo e que Deus quer a nossa vida por inteiro. Entendi qual a vontade que Deus tem para a minha vida e passei a receber o alimento para sustentar a minha fé nos momentos difíceis.”

No início, sua mudança não foi fácil. Mas, incansavelmente, ela buscava a ajuda de Deus para isso. “Tive que abandonar as velhas amizades e a forma como conduzia o namoro, mudar o meu modo de vestir e de falar, passar a perdoar as pessoas, ou seja, me despir do ‘velho eu’ para receber um ‘novo eu’”, argumenta.

Ela também aprendeu que para viver em comunhão com Deus teria que se dedicar mais a Ele e falar dEle para outras pessoas. Passou a meditar na Bíblia, a jejuar e a evangelizar. “Tenho o privilégio de ter o Espírito de Deus habitando em mim. Hoje procuro pensar como Jesus e agir como Ele, para que por meio da minha vida muitas outras pessoas O conheçam”, conclui.

Saiba mais sobre esse e outros assuntos espirituais na Noite da Salvação, que acontece todas as quartas-feiras, na Universal. Clique aqui para consultar o endereço de uma igreja mais perto de você. Ou converse agora mesmo com um Pastor Online.