A culpa é de quem?

Quando algo não acontece conforme o planejado, é comum ouvir algumas pessoas falarem: “foi Deus quem quis assim”. Mas será que realmente foi Ele o culpado pelo fracasso de um projeto, um infortúnio ou um sofrimento?

Muitos estão acostumados a responsabilizar Deus por tudo o que acontece em suas vidas e poucos se conscientizam de que, na verdade, a maioria dos acontecimentos é o resultado das próprias escolhas.

Deus não realiza todas as coisas sozinho. É claro que Ele tem esse poder, tanto que está sempre disponível para agir quando quer nos abençoar. Ocorre que nosso êxito ou fracasso não depende apenas da vontade e do empenho dEle, mas, principalmente, de nossas atitudes.

O próprio Deus deixa claro na Bíblia Sagrada o quanto Ele quer que nos esforcemos para que alcancemos o que nos foi prometido quando Ele fala com Josué sobre a conquista de Canaã. “Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.” (Josué 1:9).

No entanto, atualmente, muitas pessoas agem diferentemente da exortação que Deus fez naquele dia para Josué. Esperam que Ele concretize seus objetivos sem que haja uma mobilização por parte delas para provocar tais realizações, como explicou o Bispo Edir Macedo no programa Palavra Amiga, da Rádio Aleluia. “Deus não vai fazer mágica, mas Ele enche você da Glória, que é o Seu Espírito, e lhe dá força, fé, coragem e ânimo. Remove os seus medos, as suas dúvidas e as suas fraquezas.”

Dessa forma, se as pessoas se mostram sensíveis à Sua voz, recebem dEle essas virtudes para, exatamente, serem utilizadas em diversas oportunidades, principalmente na superação dos problemas e na direção das bênçãos.

Mentalidade de vítima

O ser humano está sempre colocando a culpa em terceiros para se eximir da responsabilidade de seus atos. Sempre foi assim.

Desde o início da criação da humanidade, o homem coloca a culpa de tudo o que dá errado nas contas de Deus. No Jardim do Éden, Adão disse ao Senhor: “a mulher que me deste como companheira me deu da árvore e comi.” (Gênesis, 3:12).

Ele não apenas culpou a mulher por sua queda, mas também responsabilizou Deus mencionando que era Ele quem havia lhe dado Eva por sua mulher.

Quando a pessoa está sempre reclamando dos problemas, culpando Deus por eles e tentando encontrar uma razão para entendê-los, ela comporta-se como vítima, torna-se fraca e vira uma presa fácil para as armadilhas impostas

pelos problemas.

Contudo, quando a pessoa decide parar de se lamentar, ela toma o destino em suas mãos e determina os recursos que pode usar para lutar e reagir diante das adversidades.

É nesse momento que Deus aparece para a pessoa, não para chorar com ela, mas para reanimá-la a seguir em frente. “Muitas pessoas veem as outras felizes enquanto estão passando por uma adversidade e começam a culpar Deus. Considera-se que uma pessoa que comete erros, mesmo sendo abençoada, ‘escapa’ de Deus. Mas Ele fala que quem O serve será honrado, quem é fiel o Pai o honrará. Então, tem que confiar”, explicou o Bispo Macedo.

Para que isso aconteça é preciso colocar Deus em primeiro lugar. “Não há nada mais glorioso para Deus que reconhecê-lO. Ele nos deu tudo, mas quer ver nossa atitude em relação a Ele, se temos gratidão por Ele”, completou o Bispo.

A responsabilidade é nossa

Todo ser humano escolhe o caminho que pretende seguir na vida, mas essa escolha não é garantia de sucesso. É como um tiro lançado em um alvo em um ambiente escuro.

Porém, ao escolher o caminho que Deus orienta em Sua Palavra, você certamente alcançará a vitória, mesmo que ela demore a chegar.

O que ocorre é que muitas pessoas desistem de seguir o caminho de Deus quando percebem que os seus problemas demoram para ser solucionados ou as bênçãos não chegam. Da mesma forma, ao terem a fé testada diante dos problemas

se enfraquecem.

Deus não age na vida da pessoa se ela não manifestar a fé naquilo que quer. “Deus só aparece quando estamos na “cova dos leões”. Ele não livrou Daniel da cova, mas livrou-o de ser devorado pelos leões. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abedenego da condenação à fornalha e, lá mesmo na fornalha, o Senhor Jesus apareceu”, escreveu o bispo Júlio Freitas em uma postagem em seu blog.

Entenda que Deus não quer o fracasso ou a dor de ninguém. Ao contrário, a vontade dEle em realizar seu pedido acontece antes mesmo de você colocá-lo em prática, pois Suas obras são perfeitas. Já o ser humano é falho.

Então, caso você tenha falhado com Ele, não O renegue. Repare o seu erro e, então, tenha a oportunidade de perceber que os seus atos podem ter outras consequên-cias. “Faça como Davi, que reconheceu o pecado, confessou-o e Deus o perdoou e o restaurou. Você errou, caiu em pecado? Então, caia de joelhos diante de Deus e confesse o seu pecado”, orientou o bispo Júlio.