UNP realiza ação em presídio feminino de Porto Velho, Rondônia

Home > Ação Social

No dia 19 de abril último, voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP), liderado no Brasil pelo bispo Eduardo Guilherme, se reuniram na unidade do Presídio Provisório Feminino de Porto Velho, capital rondoniense, para levar a Palavra de Deus às detentas do local.

A visita durou cerca de 1 hora e aconteceu na quadra descoberta do local. Na oportunidade, foram doados cerca de 60 kits de higiene pessoal a todas presentes. Cada embalagem continha absorventes, escovas de dentes e lâmina de barbear.

Além da ajuda material, os voluntários se preocuparam em oferecer o mais importante: alimento espiritual. De mãos dadas e de olhos fechados, todas as detentas participaram da oração, que foi realizada pelo pastor responsável pelo UNP no estado, Raimundo Nonato Gomes.

A Bíblia diz:

“Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.” Hebreus 10.35

Com base no versículo acima, o pastor Raimundo mostrou o que Deus espera de cada uma delas: fé, confiança e perseverança nEle e na Palavra dEle para superar os obstáculos e desafios.

Muitas puderam enxergar uma nova oportunidade de vida e perceberam o perigo de dar ouvidos à dúvida, afinal, ela é capaz de desmotivar e fazer com que qualquer pessoa pare de lutar por um ideal, ao contrário da voz da fé.

“Se vocês estão na fé e há a certeza que Deus é com vocês, essa situação pode se reverter por meio da Palavra. Vocês podem escutar o que for, mas nada fará vocês desistirem dos seus objetivos físicos e espiritual. Confiem e perseverem até alcançarem os seus sonhos”, destacou o pastor.

UNP no estado

Frequentemente voluntários do UNP fazem visitas às unidades prisionais de Rondônia. Aos sábados pela manhã o grupo promove ações evangelísticas e sociais nas portas dos presídios da capital do estado. As ações têm com o objetivo prestar auxílio material e, principalmente, espiritual aos presos (presas) e seus familiares.

Gostou? Seja também voluntário de um dos projetos da Universal. Clique aqui, encontre o endereço mais próximo de sua casa e informe-se com o responsável.