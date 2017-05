Ronaldo Ésper se batiza nas águas

Home > Comportamento

O batismo nas águas é um dos primeiros passos a ser dado por aquele que deseja ser salvo e ter um compromisso sério com o Senhor Jesus. A pessoa é totalmente imersa em água e o objetivo é sepultar a velha criatura e a vida de pecado.

Ao subir das águas, encontra-se uma pessoa lavada, remida e pronta para assumir a sua fé diante de todos. O exterior parece ser o mesmo, mas por dentro ela se torna uma nova pessoa, pronta para recomeçar.

Recentemente, o estilista Ronaldo Ésper (foto) tomou essa importante decisão e, no batistério do Templo de Salomão (capital paulista), enterrou o seu passado.

Ronaldo, que sempre foi conhecido pelos seus comentários polêmicos, há 2 anos tem conhecido a fé inteligente e o Deus Vivo por meio das reuniões no Templo de Salomão. Em entrevista ao bispo Clodomir Santos, no programa “Fala Que Eu Te Escuto”, ele revelou detalhes do seu passado promíscuo e ter cogitado o suicídio por várias vezes. Essa situação, somada a outros problemas, fez com que buscasse ajuda na Universal, de acordo com o estilista.

Assista abaixo ao momento do batism o de Ésper:

Se você também deseja esse recomeço, compareça às reuniões de quarta-feira e domingo na Universal. Encontre o endereço mais próximo de sua casa clicando aqui.