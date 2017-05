O que fazer após uma traição?

Home > Vida a Dois

O norte-americano Duston Holloway, de 23 anos, virou uma espécie de celebridade após publicar uma foto no Facebook. Mas postar algo numa rede social é comum, diria você. Então, por que ele ficou tão famoso?

É que, ao chegar em casa após o trabalho num determinado dia, ele flagrou a namorada dormindo na cama do casal com outro homem. O rapaz decidiu então fazer uma selfie, sorrindo, com os dois ao fundo, em sono profundo (imagem abaixo), e postar, com a seguinte legenda:

“Quando você chega em casa e encontra outro homem na cama com a pessoa que você ama. Bons homens merecem boas mulheres.”

Aos seus novos “fãs”, Holloway explicou: “Eu toquei nela para acordá-la, mas ela estava desmaiada de tão bêbada.”

O rapaz confessa que teve vontade de agredir o casal de amantes, mas se controlou e resolveu se vingar de maneira irônica, compartilhando as fotos em seu perfil no Facebook. Ele afirma ter perdoado a moça, mas o relacionamento teve fim mesmo assim.

Arrependimento

Impactado com a situação, Holloway agiu “no calor do momento” e, mesmo sendo vítima de traição, expôs a ex-namorada e o amante dela para o mundo todo. Imediatamente milhares de pessoas começaram a enviar mensagens de conforto a ele, e muitas outras passaram a ofender a moça.

Arrependido, o rapaz excluiu a foto e pediu a seus seguidores que não agredissem a ex-companheira, para que uma situação desagradável não se tornasse ainda mais dolorosa. Até o momento, não se tem notícia de que a moça tenha tomado alguma atitude a respeito, mas, caso ela queira, pode processá-lo por expô-la na internet, já que compartilhar a foto de alguém sem autorização é crime em muitos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil.

O arrependimento de Holloway comprova que agir movido pela emoção nunca é uma boa escolha.

E o que fazer?

Respirar fundo, esperar e refletir antes de agir. Isso é o que deve ser feito, de acordo com o escritor Renato Cardoso, autor do best-seller “Casamento Blindado”.

“O que você temia lhe sobreveio. O seu marido ou esposa lhe traiu. A sua dor é insuportável. Os seus pensamentos estão a mil por hora. Por mais difícil que o que vou lhe dizer a seguir possa parecer, é imprescindível que você siga esses passos para evitar que a situação piore ainda mais.”

Vejamos os passos:

O primeiro passo que a vítima de uma traição deve dar é parar. “Não tome nenhuma decisão drástica logo após descobrir uma traição. A suas emoções estão à flor da pele e poderão fazer com que você tome atitudes das quais se arrependerá mais tarde. Raiva, ódio, desejo de vingança e outras dores emocionais são péssimos ingredientes para tomar decisões. Espere que o furacão emocional passe. E, pode ter certeza, ele vai passar”, explica Renato.

A seguir, é necessário pensar sobre o que houve. “Depois de se recuperar do choque emocional, avalie racionalmente tudo o que aconteceu. Quais as circunstâncias que contribuíram para a traição? O que pode ser aprendido do episódio? O seu parceiro foi fraco, vítima das circunstâncias e da própria fraqueza humana, ou foi puramente mau-caráter?”

Terminar o relacionamento é opcional, mas perdoar é imprescindível, de acordo com escritor. “Não é fácil lidar com a traição, mas seguindo esses passos é possível superá-la.”

Clique aqui e leia outros 3 passos fundamentais para superar um trauma como esse.