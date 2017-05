Jovem coloca porquinho da Índia no micro-ondas e filma

Home > Reflexão

Uma adolescente de 16 anos, moradora de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, colocou o seu porquinho da Índia de estimação no micro-ondas (imagem ao lado) e ligou o aparelho por 5 segundos, enquanto filmava a reação de desespero do bichinho. Ela ainda postou o vídeo em sua rede social, o que causou revolta nos internautas. Alguns chegaram a denunciá-la no Ibama.

O perfil da jovem já não pode ser encontrado nas redes sociais e o pai dela chegou a escrever uma publicação avisando que ela foi repreendida e que o animal passa bem. Ele também acrescentou um pedido de desculpas pela atitude indevida da filha.

Apesar do posicionamento dos responsáveis, os perfis deles têm sido alvo de mensagens com ameaças de morte e estupro da menor, o que tem causado medo em toda a família.

Atitudes impensadas

Parece que nos dias atuais a internet é vista por muitos como um palco, em que se pode pôr em prática qualquer ideia boba que vem à mente e mostrar para todos. As pessoas não pensam nas consequências que os seus atos podem ter. No caso sitado, o bicho de estimação, a própria jovem e a família dela foram vítimas da falta de raciocínio. Para piorar a situação, outras pessoas que pensam que podem falar o que quiserem estão ameaçando a vida da garota.

Nessas atitudes impensadas percebemos a crueldade do ser humano em não se importar com a vida, de uma forma geral. A Palavra de Deus mostra esse tipo de atitude como um sinal do Fim dos Tempos: “E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.” Mateus 24.12

Arrependimento

Apesar de o mundo mostrar cada vez mais ódio e frieza, é possível mudar esse quadro na sua vida. Se houver arrependimento sincero e a entrega de seus caminhos ao Senhor, Ele apagará o seu passado de pecados e você terá oportunidade de recomeçar: “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.” 1 João 1.9

