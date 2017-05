Como posso resistir aos maus pensamentos?

Home > Reflexão

É incontável a quantidade de pensamentos que passam em nossa mente desde a hora que acordamos até a hora que dormimos.

O poder que a nossa mente possui é extraordinário. Ela pode nos fazer voltar ao passado por meio de lembranças ou nos levar ao futuro pela imaginação.

O bispo Sergio Corrêa, responsável pelos obreiros voluntários da Universal no Brasil, destaca que o diabo trabalha na mente, que é onde ele quer se alojar para desenvolver o seu projeto de destruição de vidas.

O bispo explica que o diabo não tem corpo. Quando ele foi expulso do céu, perdeu a formosura e o formato dele (o corpo celestial), tornando-se espírito. Então, de que maneira ele pode agir neste mundo, conseguindo estabelecer o seu reino aqui? Primeiro ele usou um animal — a serpente — e, por meio dela, sugestionou a desobediência. “Dali em diante, começou a dominar a mente. Ele roubou essa autoridade do homem de dominar sobre a Terra e estabeleceu o reino dele neste mundo. Ele vai trabalhando nas mentes das pessoas anônimas na sociedade até nas das que estão no topo dela, com os poderes nas mãos.”

Proteja-se

“Tomai, enfim, o capacete da Salvação e a espada do Espírito, isto é, a Palavra de Deus.” Efésios 6.17

Não por acaso, quando a Palavra de Deus descreve as Suas armaduras, quem protege a cabeça (lugar onde são formados os pensamentos) é o “capacete da Salvação”. Em outras palavras, se o seu foco estiver na Salvação da sua alma, os seus pensamentos estarão protegidos porque, a qualquer sinal de pensamento ou ideia contrária ao que agrada a Deus, você irá reagir com a fé.

Pensamentos ruins são inevitáveis. Somos bombardeados por eles a todo instante. Porém, a Bíblia nos dá a direção do que devemos pensar:

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.” Filipenses 4.8

“Na prática, não vai passar só isso, mas deve ser o que deve ocupar (a mente). É nisso que reside o sacrifício”, ressalta o bispo.

Quando o pensamento vem e você o rechaça, não é pecado. Mas fique atento, porque se você nutre um pensamento ruim e ele tem acesso ao seu coração, essa semente terá como fruto o pecado. As suas atitudes são resultados de pensamentos:

“Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins; e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.” Jeremias 17.10

