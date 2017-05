A concretização de um sonho

Home > Internacional

Já faz 15 anos que o trabalho evangelístico da Universal vem sendo realizado na cidade de Puebla, no México. Mas antes, quem chegava à igreja era acomodado em um espaço pequeno, com capacidade para poucas pessoas.

Contudo, no dia 30 de abril último, essa realidade mudou, e o sonho de muitos membros da Universal, que desde o início acompanharam o trabalho da Igreja na região, foi realizado. Uma nova igreja foi inaugurada na Calle 13 Sur, número 1.103, em Coronel Santiago, a meia quadra da Paseo Bravo, com capacidade para receber pouco mais de 900 pessoas, com todo conforto.

A nova catedral também possui quatro salas especiais para receber crianças de faixas etárias diferentes. Há ainda um espaço reservado para bebês de colo. Os grupos de voluntários do Força Jovem, Evangelização, Godllywood, entre outros, foram contemplados com ambientes desenvolvidos especialmente para futuras reuniões evangelísticas. A igreja também possui espaço para receber pessoas com necessidades especiais.

Durante a reunião inaugural, realizada pelo bispo Paulo Roberto Guimarães, responsável pelo trabalho da Universal no México, pessoas foram curadas, libertas e muitos tiveram um encontro com Deus.

Entre elas estava Genoveva Alvarez (foto ao lado). Ela chegou à igreja com fraturas nas vértebras, em razão de uma queda, e após a oração se viu livre da dores que sentia.

Consagração

O bispo Paulo Roberto consagrou o templo derramando o óleo que representa a Presença de Deus e determinou que naquele lugar muitas vidas serão reconstruídas.

Você também precisa de cura e libertação? Então saiba que existe uma Universal próxima de sua casa, basta apenas clicar aqui e ver o endereço.

Ou acesse o Pastor Online e receba uma orientação agora mesmo.