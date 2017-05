Você pesa os fatos antes de tomar uma atitude?

Home > Comportamento

O jovem Michael Voller, de 23 anos de idade, está internado em um hospital de Londres há mais de duas semanas e, de acordo com os médicos que estão cuidando dele, deve ficar com sequelas da agressão que sofreu no dia 22 de abril passado.

Voller havia assistido ao jogo de futebol entre Chelsea e Tottenham, pela semifinal da Copa da Inglaterra, e se dirigia a um restaurante próximo ao estádio quando encontrou um grupo de torcedores do Tottenham, time para o qual torce. Só que um desses torcedores acreditou que Voller era torcedor do time rival e, com um soco, o fez desmaiar. A seguir, ele e outros torcedores agrediram o rapaz outras vezes.

A vítima teve ossos quebrados, incluindo graves ferimentos na bochecha, nos olhos e no crânio.

Raiva e preconceito

“Preconceito é filho da ignorância”, afirma o escritor Renato Cardoso. E mais uma vez essa sentença se provou correta. Os agressores de Michael Voller nem sequer perguntaram para que time ele torcia, agiram movidos pela raiva, pela ignorância. E mesmo que Voller torcesse para o time rival, a atitude dos espancadores é inadimissível.

Enfurecidas com a derrota do Tottenham dentro de campo, aquelas pessoas se convenceram de que qualquer possível torcedor do Chelsea era inimigo, e merecia punição. Deixaram-se levar pelo sentimento de frustração e rancor e quase tiraram a vida de uma pessoa.

“O mal mesmo está dentro de quem está consumido por ódio. Esse sentimento o colocou em um mundo paralelo, onde ele é o mocinho vitimado”, afirma Renato.

Atitudes ruins são tomadas no calor das emoções. Por isso é tão importante que a pessoa saiba discernir entre o que é verdade e o que é criação da própria raiva, em decorrência, nesse caso, do preconceito. É preciso conhecer em detalhes todos os acontecimentos antes de tomar uma atitude.

“O preconceito é um dos maiores obstáculos ao progresso de uma pessoa e de uma sociedade”, afirma Renato, orientando: “Se você se vê preconceituoso para com alguém ou alguma coisa, procure realmente conhecer a pessoa ou o assunto. Informe-se. Pese os fatos. Permita-se o benefício da dúvida.”

Quer conhecer a opinião completa de Renato? Clique aqui e a leia no blog pessoal do escritor.