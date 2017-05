UNP realiza eventos especiais para militares em dois estados

Home > Ação Social

Dois grandes eventos envolvendo militares foram organizados, recentemente, pelo grupo Universal nos Presídios (UNP), cuja coordenação em todo o País é do bispo Eduardo Guilherme.

O primeiro ocorreu no dia 28 de abril, em comemoração a mais 1 ano de atividade do Presídio Militar Romão Gomes, localizado na zona norte de São Paulo e que já existe há quase 7 décadas. Todos os anos, os dirigentes realizam uma cerimônia, com a presença de ex-comandantes do presídio, bem como de familiares do efetivo militar.

Sabendo desse movimento, o grupo UNP, por intermédio dos responsáveis e parceiros, organizou e ofereceu aos militares presentes na cerimônia um café da manhã especial.

O bispo Eduardo e parte da equipe do UNP foram recepcionados pelo atual comandante geral do Romão Gomes, tenente coronel Clécio Tadeu, que na semana passada esteve com os militares que trabalham no presídio visitando o Templo de Salomão.

Cerca de 200 militares participaram da comemoração, que foi muito elogiada pelos militares, que também relembraram a importante ajuda que o UNP tem proporcionado ao presídio, retomando o trabalho evangelístico no local.

Rio Grande do Sul

Em outro momento, o grupo realizou um café colonial especial para toda a Brigada Militar da Penitenciária Estadual do Jacuí, no município de Charqueadas, no estado do Rio Grande do Sul. Participaram desse evento cerca de 80 militares.

Na ocasião, o grupo UNP recebeu uma homenagem e foi presenteado com uma placa como forma de agradecimento pelo trabalho que tem sido realizado dentro dos presídios no estado.

Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)

