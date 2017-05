Universal evangeliza pacientes de hospital psiquiátrico na Letônia

Home > Notícias da Universal

A rotina de um hospital psiquiátrico não é das mais fáceis. Dependendo da patologia, o doente toma uma série de remédios fortes e tem pouco contato humano. Mas isso não é um obstáculo para a sede de ganhar almas que existe na Universal da Letônia, país europeu próximo à Rússia.

A Igreja está há 9 anos no país e há 4 meses realiza visitas aos pacientes do hospital psiquiátrico Ģintermuiža, localizado na cidade de Jelgava. Mais de 450 pessoas recebem duas

visitas por semana dos voluntários, que realizam uma reunião com orações de cura e libertação, além de atendimento espiritual.

Libertos

“Alguns médicos e enfermeiros também participam e notamos que eles têm agarrado essa oportunidade de mudança de vida”, conta o pastor Janis Upmacis, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no país. “Vários já se libertaram da insônia, ansiedade e pensamentos de morte. Alguns até já retornaram aos seus lares.”



Pessoas de todas as idades e com os mais diversos problemas são acompanhadas. “Muitos estão internados por tentarem o suicídio, pela depressão, nervosismo, traumas, vício. E, para os que não podem sair, tivemos autorização para realizar visitas nos quartos”, acrescenta o pastor.

É uma grande chance de ajudar quem, muitas vezes, foi abandonado pela família e não tem ninguém por ele. No templo local, os cultos são realizados em russo e letão.

