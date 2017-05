Solteira depois dos 30

Home > Comportamento

A cobrança por um relacionamento vem de todos os lados. Família, amigos e você mesma não param de questionar por que a solteirice ainda permanece em sua vida. A tia pergunta: “Cadê o namorado?” A amiga diz: “Mas como uma mulher tão bonita como você não tem ninguém?” E, por fim, você finaliza: “Será que há algo de errado comigo?” E a coisa piora quando você começa a se comparar com os amigos que namoram ou que já estão casados.

Esses são os ingredientes para o fracasso na vida amorosa. E se misturar tudo e deixar no forno do seu coração, com as emoções pegando fogo, em pouco tempo sairá um maravilhoso bolo de ansiedade. E ainda dá para fazer uma cobertura de carência e frustração. Essa é a receita perfeita para um desastre.

“Muitas pessoas vivem numa crise emocional, pensam que nunca vão encontrar alguém. Nessa fase da ansiedade, a pessoa presta mais atenção nas coisas que alimentam a frustração, em vez de olhar para o que vai ajudá-la a resolver o problema”, explica o escritor e apresentador Renato Cardoso.

A pedagoga Carolina Fonseca Leone (foto ao lado), de 31 anos, está solteira e lida bem com isso, não se deixando levar pelos sentimentos de carência e ansiedade. “Sei que é uma necessidade de todo o ser humano dividir a vida com alguém, mas, como ainda não encontrei um parceiro bacana para isso, procuro não me deixar levar por esses momentos”, diz.

Para a também escritora e apresentadora Cristiane Cardoso, esposa de Renato, a forma como a pessoa enxerga o mundo define se a espera por um companheiro será ansiosa ou tranquila. “Por exemplo, alguém que olha para os relacionamentos que não deram certo com tristeza, não vê que foram uma oportunidade de identificar os erros e consertá-los, e que o problema seria muito maior se tivesse se casado.”

O casal também lembra que a solteira deve fugir das comparações. Elas são um verdadeiro veneno. “Não se compare com amigos e familiares que se casaram mais novos. Se fizer isso, vai achar que ficou para trás. E existem pessoas que conseguiram ser felizes no amor aos 30, 40, 50, 60 anos. Olhe para as coisas positivas, para casais e solteiros que são um bom exemplo.”

O que fazer enquanto espera?

Carolina já segue os conselhos apresentados por Renato e Cristiane e também aproveita o tempo de solteira para investir em si mesma. “Procuro manter amizades queridas e relevantes, aprender coisas novas, ficar com a família e cuidar do meu interior. Também passei a me permitir conhecer pessoas novas”, conta.

A pedagoga destaca ainda que deixar a razão falar mais alto é essencial. “Às vezes a carência bate, mas o segredo é não viver intensamente esses momentos. Sentimos falta de muitas coisas na vida e nem por isso tomamos atitudes impensadas para ‘satisfazer’ tais desejos.”

