O único lugar em que o diabo não pode lhe tocar

O objetivo do diabo é afastar as pessoas de Deus. Com os seus planos e ações, ele busca impedir cada ser humano de alcançar a Salvação trazida pelo Senhor Jesus há 2 mil anos. Ele age nos mais diversos lugares e nas mais diferentes situações.

Mas será que existe um local em que o homem pode estar em segurança? Nas linhas a seguir, o Portal Universal.org traz a resposta, dada pelo bispo Sergio Corrêa.

“Qual é o lugar, qual é o único lugar em que você pode estar seguro? Existe um lugar onde o diabo não pode lhe tocar. O inferno inteiro não pode lhe tocar.”

De acordo com o bispo, por esse lugar ser livre da influência maligna, existe uma liberdade destinada ao homem que em nenhum outro local é encontrada. “Nesse lugar você está seguro. Nesse lugar você encontra tudo o que você deseja, tudo. Tudo o que você sonha você encontra nesse lugar”, afirma o bispo.

De acordo com ele, esse é o lugar em que você tem que estar. "Ali você encontra a realização dos seus sonhos, ali você encontra a segurança, ali você encontra a paz, ali você encontra tudo o que você um dia sonhou, tudo o que você desejou.”

O bispo Sergio Correa chama esse “porto seguro” de centro da vontade de Deus.

Como chegar lá

O bispo explica que quando o homem está ali, o próprio Senhor o protege de qualquer ameaça. E o mal sabe disso.

“Ali é o lugar onde o diabo faz de tudo para você não chegar. E, se você já está no centro da vontade de Deus, o diabo vai fazer de tudo para lhe arrancar de lá.”

Ao contrário do que possa parecer, alcançar essa segurança não exige muita coisa do homem. Apenas que ele siga os mandamentos Divinos, descritos na Bíblia. Mas, de acordo com o bispo, algumas pessoas relutam em aceitá-los.

“Para você entrar lá você tem que abrir mão de todas as vontades que tem que contrariam a vontade de Deus. Você não pode entrar no centro da vontade de Deus com as suas vontades que desagradam a dEle.”

Alguns desejos do homem são agradáveis a Deus. Outros não. Para que você possa estar no único lugar em que o diabo não pode lhe tocar, aprenda a discernir entre cada um deles.

Assista ao vídeo abaixo, em que o bispo Sergio Corrêa faz dá a explicação completa sobre o tema:

