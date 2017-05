UNP do Uruguai realiza segundo batismo nas águas no país

Home > Internacional

Há mais de 30 anos, a Universal desenvolve um amplo trabalho social nos presídios brasileiros, levando aos detentos e seus familiares apoio espiritual, doação de alimentos, roupas, kits de higiene, Bíblias, livros e auxílio social.

Mas não é somente a população carcerária brasileira que tem sido beneficiada com as ações dos voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP). No Uruguai, por exemplo, também tem sido feito um trabalho intenso nas prisões de todo o país.

Há 8 meses, voluntárias do UNP visitam, semanalmente, as detentas no maior presídio feminino do Uruguai, localizado em Montevidéu, capital do país. Além de levar conforto espiritual, por meio da Palavra de Deus, elas realizam doações de livros e kits de higiene pessoal.

E os frutos desse trabalho podem ser vistos a cada batismo nas águas que é realizado, quando as internas decidem entregar a vida ao Senhor Jesus e escrever uma nova história, por meio da fé.

No último dia 20 de abril, foi realizado o segundo batismo nas águas na prisão feminina de Montevidéu, no qual 30 presas tomaram a decisão de se batizar, com o objetivo de ter uma nova vida.

Antes do batismo, porém, elas participaram de uma reunião com o pastor Jerry Adriano, responsável pela Universal local, para que pudessem entender a importância daquele momento. Após descerem às águas, todas foram presenteadas com o livro “Melhor do Que Comprar Sapatos”, de Cristiane Cardoso.

Satisfação e alegria

Suzana Rubio, responsável pelo trabalho da UNP nos presídios femininos do Uruguai, falou da satisfação em ver a alegria das detentas após participarem da reunião e a expectativa de todas para se batizarem: “Para nós foi uma grande alegria vê-las correrem em direção à piscina para saber quem seria a primeira.”

Além de Montevidéu, o trabalho das voluntárias já alcançou outras penitenciárias femininas, em várias cidades do país.

(*) Colaborou Belén Haramburú