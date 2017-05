O quarto da intimidade

Home > Estudos Bíblicos

A Seus discípulos, o Senhor Jesus orientou: “Quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.” Mateus 6.6

Como tudo o que Ele disse, essas palavras trazem mais ensinamentos do que uma leitura superficial pode mostrar. O bispo Sergio Corrêa – responsável pelos obreiros voluntários da Universal no Brasil – explica que “entrar em teu aposento” não significa simplesmente se trancar entre quatro paredes.

“Que quarto é esse? Será que é o quarto da nossa casa? Não”, afirma o bispo. “O quarto é o lugar de maior intimidade que uma pessoa tem. Dentro da sua casa qual é o cômodo de maior intimidade seu? É o quarto. E qual é o lugar dentro da gente que é o lugar mais íntimo nosso? O coração.”

O bispo explica que, quando o Senhor Jesus orienta a fechar a porta do aposento, Ele está explicando que cada pessoa precisa ter uma relação íntima com Deus, de maneira que isso deve ser feito sigilosamente, sem que outras pessoas saibam ou possam interromper.

“Fechar a porta do quarto significa intimidade, você fechar a porta do teu coração e entrar na intimidade com Deus.”

De acordo com o bispo, nesse quesito o relacionamento com Deus é semelhante ao relacionamento entre cônjuges: “Um casamento não consegue se manter vivo sem a intimidade. A primeira coisa que o diabo faz num casamento, o primeiro lugar que ele racha, é na cama, é na intimidade do casal. A intimidade do casal sustenta o casamento.”

Da mesma maneira, é a intimidade estabelecida entre o homem e Deus que sustenta essa relação, que deve ter como base a Fé na Palavra de Deus. “A falta dessa comunhão é que atrai pecado, mágoa, ódio, atrai tudo o que não presta e a pessoa vai caindo aos poucos.”

Assista à explicação completa do bispo Sergio Corrêa no vídeo abaixo:



