O Espírito Santo espera 3 coisas de uma pessoa

Muitas pessoas se questionam sobre o que Deus espera delas e se cobram em relação à própria conduta: ser honesto, agir de maneira íntegra, ter amor ao próximo, cumprir com os deveres, etc., etc. Contudo, somente com uma fé inteligente é possível entender os propósitos de Deus para a nossa vida.

Você já se perguntou, por exemplo, por que Deus quer lhe batizar com o Seu Espírito, o Espírito Santo? O que Deus quer fazer em você por meio do Espírito Santo?

Em postagem no blog do bispo Edir Macedo, o bispo Júlio Freitas destacou 3 coisas que o Espírito Santo espera de cada pessoa:

1 - Se apossar de você: significa que Ele quer apoderar-se, assenhorear-se, conquistar. Deus, melhor do que nós, sabe que se não somos possuídos pelo Seu Espírito, somos possuídos pelo nosso "eu" (sentimentos, emoções, fantasias). Esse é o grande perigo, que a princípio parece inofensivo, mas é muito arriscado. Porque os demônios só podem dominar, possuir alguém, depois que essa pessoa se deixa possuir pelo seu próprio "eu".

2 - Usar a sua mente, boca e corpo: pensar, falar e viver como Ele quer, para que outras vidas sejam libertas, transformadas e salvas. Ele quer que você trabalhe, profetize aos seus familiares, amigos, inimigos, incrédulos, ricos e pobres, juntamente conosco, Seus Servos. Mas, só pode profetizar quem vive o que está escrito. Não basta conhecer o que está escrito, é necessário praticar, e somente os batizados com o Espírito Santo têm esse poder, força, disposição, coragem. Pois, quando se vive o que está escrito, então pode-se profetizar e ver acontecer na vida dos ouvintes o que está sendo profetizado.

3 - Seja mudado / transformado: em um novo homem/mulher. Quer dizer, que todos possam ver, perceber e reconhecer que você já não é mais a mesma pessoa de antes. Repare que Deus quer que os outros vejam essa nova pessoa. Sabe qual é o seu nome? Filho de Deus. Essa pessoa transformada é a imagem e semelhança do Deus Vivo, o Filho de Deus. Todos devem ver e reconhecer o seu caráter, personalidade e vida como exemplo irrepreensível.

“Por isso, tome a decisão de deixar as suas preocupações, neste preciso momento, nas mãos de Deus, pois se, assim fizer, ainda hoje o Espírito Santo se apossará de você, se você se entregar 100%, para que assim Ele possa fazer de você um Filho dEle”, ressaltou o bispo.

