Leia a Bíblia em 1 ano - 123º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Números 10

1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:

2. Faze-te duas trombetas de prata; de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais.

3. E, quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação.

4. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel.

5. Quando, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente.

6. Mas, quando a segunda vez retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul; retinindo, as tocarão para as suas partidas.

7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis; mas sem retinir.

8. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas; e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações.

9. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos.

10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus: Eu sou o Senhor vosso Deus.

11. E aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos vinte do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação.

12. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai; e a nuvem parou no deserto de Parã.

13. Assim partiram pela primeira vez segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés.

14. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá segundo os seus exércitos; e sobre o seu exérci to estava Naassom, filho de Aminadabe.

15. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar.

16. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulom, Eliabe, filho de Helom.

17. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gérson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo.

18. Depois partiu a bandeira do arraial de Rúben segundo os seus exércitos; e sobre o seu exército estava Elizur, filho de Sedeur.

19. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai.

20. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasafe, filho de Deuel.

21. Então partiram os coatitas, levando o santuário; e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham.

22. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim segundo os seus exércitos; e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde.

23. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur.

24. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni.

25. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dã, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos; e sobre o seu e xé r c i to estava Aieser, filho de Amisadai.

26. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã.

27. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã.

28. E s ta era a ordem das partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiam.

29. Disse então Moisés a Hobabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar, de que o Senhor disse: Vo-lo darei; vai conosco e te faremos bem; porque o Senhor falou bem sobre Israel.

30. Porém ele lhe disse: Não irei; antes irei à minha terra e à minha parentela.

31. E ele disse: Ora, não nos deixes; porque tu sabes onde devemos acampar no deserto; nos servirás de guia.

32. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem.

33. Assim partiram do monte do Senhor caminho de três dias; e a arca da aliança d o Senhor caminhou diante deles caminho de três dias, para lhes buscar lugar de descanso.

34. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial.

35. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam.

36. E, pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel.

Salmos 46

1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.

2. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares.

3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. (Selá.)

4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.

5. Deus está no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã.

6. Os gentios se embraveceram; os reinos se moveram; ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.

7. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá.)

8. Vinde, contemplai as obras do Senhor; que desolações tem feito na terra!

9. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo.

10. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a terra.

11. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Selá.)

Salmos 47

1. Batei palmas, todos os povos; aclamai a Deus com voz de triunfo.

2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra.

3. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés.

4. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. (Selá.)

5. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta.

6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores; cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores.

7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência.

8. Deus reina sobre os gentios; Deus se assenta sobre o trono da sua santidade.

9. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão; porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado!

Cânticos 8

1. Ah! quem me dera que foras como meu irmão, que mamou aos seios de minha mãe! Quando te encontrasse lá fora, beijar-te-ia, e não me desprezariam!

2. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias; eu te daria a beber do vinho aromático e do mosto das minhas romãs.

3. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace.

4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira.

5. Quem é esta que sobe do deserto, e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores; ali esteve com dores aquela que te deu à luz.

6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas.

7. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo; ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam.

8. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios; que faremos a esta nossa irmã, no dia em que dela se falar?

9. Se ela for um muro, edificaremos sobre el a um palácio de prata; e, se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro.

10. E u sou um muro, e os meus seios são como as suas torres; então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz.

11. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamom; entregou-a a uns guardas; e cada um lhe trazia pelo seu fruto mil peças de prata.

12. A minha vinha, que me pertence, está diante de mim; as mil peças de prata são para ti, ó Salomão, e duzentas para os que guardam o seu fruto.

13. Ó tu, que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz; faze-me, pois, também ouvi-la.

14. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe o seu comentário.

E não desanime. Continue firme para ler a Bíblia em 1 ano, aqui no Universal.org.

Acompanhe a leitura do 122º dia clicando aqui.

Acompanhe a leitura do 124º dia clicando aqui.

Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã.