É possível ressocializar um criminoso?

As estatísticas mostram uma alta taxa de reincidência entre os presos em todo o Brasil, ou seja, 70% deles, quando em liberdade, acabam voltando para o cárcere em decorrência de crimes cometidos quando estão de volta às ruas.

E é exatamente tentando reverter essa realidade do sistema penitenciário em todo o País que o grupo Universal nos Presídios (UNP) tem se empenhado, dia após dia, a fim de evangelizar o maior número possível de presos, como um meio de colaborar com a ressocialização deles, aumentando assim as chances dessas estatísticas caírem.

E não apenas isso. Por meio dos voluntários, o grupo também tem levado alento e carinho aos familiares de presos, afinal, muitas vezes eles são os que mais sofrem com o fato de ter um ente querido dentro de um presídio, e são fundamentais para a vida dele fora da prisão.

Conheça um pouco mais desse importante trabalho do UNP no vídeo abaixo:

UNP pelo Brasil

